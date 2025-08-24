民進黨要檢討重新站起！ 林岱樺：高雄要爭取能源分配公平性

823罷免及核三公投落幕，重啟核三公投雖未過關，但支持者近7成5，且台南、高雄及屏東等綠營票倉全是同意票大於不同意票，重重打擊民進黨的「非核家園」政策。參選市長初選的立委林岱樺發聲表示，卓榮泰院長應該傾聽民意，黨內要檢討，高雄人要爭取能源分配的公平正義。

「民進黨什麼時候開始檢討，就什麼時候重新站起來！」林岱樺表示，對於能源議題，她是民進黨團第一個提醒卓榮泰院長傾聽民意，才能重新得到人民的信任的立委，高雄人要爭取能源分配的公平正義，目前高雄市自給發電量是全國第一，持續南電北送之下，全國必須還給高雄一個公道。

林岱樺表示，面對風災和關稅衝擊，她將會要求行政院，全面補貼災區電費，對於受衝擊的傳統產業也應給予電價優惠，此外加緊協助災區重建、捍衛中小產業，「保住訂單就是保住飯碗，電價補貼措施刻不容緩。」

另一名也參選高雄市長初選的立委邱議瑩今早發文表示，2場投票結果對民進黨是很大的警訊，公投結果也和原先預期差距很大，民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再次獲得人民支持，民進黨執政腳步重新調整、重新出發，重新贏得人民對民進黨的信任。

立委賴瑞隆目前為針對公投結果表態，但先前曾說核能安全需要專業、科學檢驗，在核三尚未提出完整報告前，竟直接要進行公民投票，將複雜的核安議題，簡化成撕裂社會的南北對立，核電廠風險、核廢料處理，都是在地居民所承受的不安與壓力，我們應該要考量南部鄉親的看法，而非透過全民公投來壓迫南部人接受。

立委許智傑則說，核電重啟議題事關重大，他和屏東的居民同樣擔憂，台灣從來不缺電，在希望加強鞏固台灣電網的同時，藍白兩黨卻選擇阻擋200億的電力韌性計畫，核電不是國際的主流，「核安」才是，藍白兩黨說著重啟核電，卻從來不講如何處理核廢料，絲毫不把住在屏東的國人健康放在心上。

商品推薦