醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁核移動，直言賴政府若繼續敷衍，2028政黨輪替後核三還是會被重啟，他更認為不只核三，核一與核二也應重啟。

沈政男指出，昨天公投投票率將近三成，有人認為係因沒綁大選、僅1個公投、暑假出遊等導致投票率低；實際上，這次的同意票比例將近兩成二，已經高過2021核四商轉公投案的一成九，整體投票率較低是因為不同意票比例下降。

而反核民意明顯下降，從公投前的民調可窺見，也就是即使公投通過，很多綠營支持者也不覺得利益受損，因此沒去投票，加上一部分反核者不出來投票，公投不同意比例就明顯下降，使得整體投票率低，但也能看出民意已向擁核明顯移動。

他進一步表示，公投對選民利益影響，遠不如選舉，政黨對決意涵也不太濃厚，投票動力較小。若要提升投票率，一是公投綁大選；二是提升選民利益影響，像普發10萬、統獨等公投；三就是取消公投同意票門檻，屆時大家就會出來投了。

此外，賴清德稱不反對先進核能，對核三重啟也是老調重提，只要符合安檢就如何，其實就是敷衍。綠營一堆人也搞不清楚狀況，核三重啟公投結果已將擁核民意具體呈現，若賴不願朝重啟核三推進，等2028政黨輪替後，核三仍會被重啟。

沈政男說，反核跟台獨都是理想，但30歲後就要知道，務實還是要擺第一。因此他認為，不只核三要重啟，核一與核二也應重啟，這是核三重啟公投的意義，而台電董事長曾文生也早在投票前就說3個核電廠都會評估延役可能。

