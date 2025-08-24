快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
823罷免與核三公投昨天投開票，公投案僅差65萬餘票就可以達到25%過關門檻。本報資料照，記者潘俊宏／攝影
823罷免與核三公投昨天投開票，公投案僅差65萬餘票就可以達到25%過關門檻。本報資料照，記者潘俊宏／攝影

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁核移動，直言賴政府若繼續敷衍，2028政黨輪替後核三還是會被重啟，他更認為不只核三，核一與核二也應重啟。

沈政男指出，昨天公投投票率將近三成，有人認為係因沒綁大選、僅1個公投、暑假出遊等導致投票率低；實際上，這次的同意票比例將近兩成二，已經高過2021核四商轉公投案的一成九，整體投票率較低是因為不同意票比例下降。

反核民意明顯下降，從公投前的民調可窺見，也就是即使公投通過，很多綠營支持者也不覺得利益受損，因此沒去投票，加上一部分反核者不出來投票，公投不同意比例就明顯下降，使得整體投票率低，但也能看出民意已向擁核明顯移動。

他進一步表示，公投對選民利益影響，遠不如選舉，政黨對決意涵也不太濃厚，投票動力較小。若要提升投票率，一是公投綁大選；二是提升選民利益影響，像普發10萬、統獨等公投；三就是取消公投同意票門檻，屆時大家就會出來投了。

此外，賴清德稱不反對先進核能，對核三重啟也是老調重提，只要符合安檢就如何，其實就是敷衍。綠營一堆人也搞不清楚狀況，核三重啟公投結果已將擁核民意具體呈現，若賴不願朝重啟核三推進，等2028政黨輪替後，核三仍會被重啟。

沈政男說，反核跟台獨都是理想，但30歲後就要知道，務實還是要擺第一。因此他認為，不只核三要重啟，核一與核二也應重啟，這是核三重啟公投的意義，而台電董事長曾文生也早在投票前就說3個核電廠都會評估延役可能。

公投 核電 核三 反核 沈政男

延伸閱讀

支持度直掉反向英系靠攏 沈政男：823用選票「一拳擊倒」賴清德

賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

台美關稅疊加政府還在睡？ 沈政男點名823用選票震撼民進黨

相關新聞

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

核三重啟公投結果不通過，但有高達434萬票同意重啟；雄中校長莊福泰昨日晚上11點在社群平台Threads脆上發文表示，「...

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁...

黃國昌提讓公投再綁大選修法 王鴻薇：支持讓公投能真正反映民意

民眾黨主席黃國昌宣布立法院下會期將啟動讓公投再綁大選的公投法修正草案。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，核三重啟公投...

藍分析南部鐵票區「南票北補」失靈 綠營：基本盤沒有鬆動

重啟核三公投落幕，投票率29.53%，雖未通過，但同意票遠多於不同意票，引發藍綠攻防。立委柯志恩分析南部鐵票區不再「南票...

核三公投綠鐵票區生鏽 柯志恩：綠支持者不全然反核電

核三重啟公投結果出爐，台南市、高雄市、屏東縣三縣市都是同意大於不同意。國民黨立委柯志恩表示，這反映綠營支持者並非全然反對...

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。