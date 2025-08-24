學者：公投結果可見核電爭議仍在 多元能源是正途

核三重啟公投結果出爐，學者認為，同意票未達過關門檻代表核電仍存爭議，意即「共識」問題未解，但也認同能源多元化重要性，可參考日韓2030年能源配比，將核電視為基載電力，同時持續推動再生能源，搭配可快速啟動的燃氣機組，確保電網穩定。

核三重啟公投昨天投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，投票結果出爐，同意票雖多於不同意票，但同意票仍未達過關門檻。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜接受中央社電訪表示，雖然同意票大幅領先不同意票，但未過通過門檻代表仍存爭議，而賴總統強調核安、核廢、社會共識三原則，共識未達成，「未來還是很模糊」。

陳中舜解釋，討論核電關鍵之一是核安確保，須兼顧制度與技術面，也就是說，除了技術檢驗之外，也要能走完所有程序才能確保安全，但在沒達成共識情況下，存在諸多不可控因素，當中不乏政治影響，否則按台電過去經驗，從送出報告、核安會審查到重啟維護等作業，最快兩年內可完成。

他補充，美國總統川普近期即透過簽署行政命令，加速核電審批。

台經院研究五所所長陳詩豪認為，探討能源安全時，還要考量社會對這項能源接受度，否則只會增加台電電源規劃變數，例如核四當時遲未啟用，的確造成北部供電壓力，直到大潭燃氣機組上線才好轉，也導致基隆協和電廠碳排高、效率低的重油機組一直無法退役，「油轉氣」時程只好延後。

陳詩豪分析，重啟成本確實較新建核電廠低，因設備投資已幾乎回收，但大型核電廠面臨較大問題是，一旦停機衝擊波很大，這也是為何能源規劃力求分散、多元化。

「讓台灣民眾不關心的能源配比就是最好的配比」，陳中舜解釋，意即兼顧穩定、成本、低碳排競爭力。他建議可參考日韓能源配比，日韓2030年核電占比各為2成、3成，讓核電維持基載電力功能，並持續發展再生能源，但考量其間歇性問題，需搭配傳統大水力及可快速升載的燃氣機組。

中興大學環境工程學系教授莊秉潔指出，未來分散能源最可行為光電加上電動車儲能，其次是台灣地下天然氣儲槽加上燃氣機組及地熱，上述成本每度約5到10元。

他提到，中油苗栗鐵砧山有20億立方公尺的地下3000公尺的天然氣儲窖，可供全台包括電力使用的26天的安全存量，但因目前吐納量不多，並未計入安全存量，不過實際上已有供給北部民生用氣；另中油過去全台開採500億立方公尺的天然氣，若能好好回復這些天然的地下儲窖，台灣的天然氣安全存量可增至逾600天。

至於小型模組化反應爐（SMR），陳詩豪表示，瞬間停機衝擊確實比較小，但目前仍待其商業化，就像手機GPS最初也是軍事用途，經過科技普及化過程，如今早已深入每一個人生活，SMR不排除也是未來可行方向之一。

核安會子法公告後，台電將啟動自我安全檢查，最快1年半可完成。莊秉潔提醒，公投主文強調核三「無安全疑慮」為運轉前提，地質界權威認為核三廠下有斷層，為確保安全無虞，可能還要增加拆廠開挖經費，加上大部分擁核者同意以乾貯作為最終處置方案，又會進一步推升攤提費用，須考量成本效益。

