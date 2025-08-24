雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

核三重啟公投結果不通過，但有高達434萬票同意重啟；雄中校長莊福泰昨日晚上11點在社群平台Threads脆上發文表示，「順應主流民意，支持核電，希望政府開始準備重啟核三、四，規劃核五、六、七…一縣市一核電廠！」雖表態支持核電，但希望每個縣市都應規劃興建核電廠，貼文湧入上千個人按讚，貼文引發熱烈討論。

對於莊福泰的發文內容，有民眾留言沒有必要各縣市都設置，現行還有其他發電方式，「高雄先不用，我對火力發電沒意見」。莊福泰先前也指出，根據RE100全球倡議，鼓勵及支持企業承諾在2050年之前實現營運所用電力100%來自再生能源，台積電也是RE100模範生，「台積電採購了台灣很大部分的再生能源發電，但核能不是再生能源」。

莊福泰也提及，台電以很高價格收購太陽光電是導致台電虧損的主因。重啟核三公投結果雖未通過，但屏東縣公投結果同意票多出不同意票三萬多票，同意票比率將近六成。縣長周春米說，她有兩個期待，核一、核二都做過自我安全檢查，核三重啟公投沒過，也要做安檢，保障安全，二是台灣能源政策應公開、透明機制討論。

賴清德總統昨日強調，面對核電議題，政府會堅守核安無虞、核廢有解、社會有共識等三大原則，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，不會排除先進核能。依今年5月修法的《核管法》，政府立場在程序上有「兩個必須」，核安會必須訂出安全審查辦法，台電必須依照這個辦法進行自主安全檢查。

