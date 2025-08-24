雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
雄中校長莊福泰發文表示，「順應主流民意，支持核電，希望政府開始準備重啟核三、四，規劃核五、六、七……一縣市一核電廠！」記者宋原彰／翻攝
核三重啟公投結果不通過，但有高達434萬票同意重啟；雄中校長莊福泰昨日晚上11點在社群平台Threads脆上發文表示，「順應主流民意，支持核電，希望政府開始準備重啟核三、四，規劃核五、六、七…一縣市一核電廠！」雖表態支持核電，但希望每個縣市都應規劃興建核電廠，貼文湧入上千個人按讚，貼文引發熱烈討論。

對於莊福泰的發文內容，有民眾留言沒有必要各縣市都設置，現行還有其他發電方式，「高雄先不用，我對火力發電沒意見」。莊福泰先前也指出，根據RE100全球倡議，鼓勵及支持企業承諾在2050年之前實現營運所用電力100%來自再生能源，台積電也是RE100模範生，「台積電採購了台灣很大部分的再生能源發電，但核能不是再生能源」。

莊福泰也提及，台電以很高價格收購太陽光電是導致台電虧損的主因。重啟核三公投結果雖未通過，但屏東縣公投結果同意票多出不同意票三萬多票，同意票比率將近六成。縣長周春米說，她有兩個期待，核一、核二都做過自我安全檢查，核三重啟公投沒過，也要做安檢，保障安全，二是台灣能源政策應公開、透明機制討論。

賴清德總統昨日強調，面對核電議題，政府會堅守核安無虞、核廢有解、社會有共識等三大原則，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，不會排除先進核能。依今年5月修法的《核管法》，政府立場在程序上有「兩個必須」，核安會必須訂出安全審查辦法，台電必須依照這個辦法進行自主安全檢查。

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁...

藍分析南部鐵票區「南票北補」失靈 綠營：基本盤沒有鬆動

重啟核三公投落幕，投票率29.53%，雖未通過，但同意票遠多於不同意票，引發藍綠攻防。立委柯志恩分析南部鐵票區不再「南票...

黃國昌提讓公投再綁大選修法 王鴻薇：支持讓公投能真正反映民意

民眾黨主席黃國昌宣布立法院下會期將啟動讓公投再綁大選的公投法修正草案。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，核三重啟公投...

核三公投綠鐵票區生鏽 柯志恩：綠支持者不全然反核電

核三重啟公投結果出爐，台南市、高雄市、屏東縣三縣市都是同意大於不同意。國民黨立委柯志恩表示，這反映綠營支持者並非全然反對...

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的...

