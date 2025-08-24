快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

黃國昌提讓公投再綁大選修法 王鴻薇：支持讓公投能真正反映民意

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)

民眾黨主席黃國昌宣布立法院下會期將啟動讓公投再綁大選的公投法修正草案。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，核三重啟公投距離過關門檻僅差一點，公投跟大選脫鉤使很多民意扼腕，因此國民黨基本上支持民眾黨的公投再綁大選提案，盼公投在未來能真正反映民意，而不再被政治操作。

核三重啟公投結果昨天出爐，公投同意票高於不同意票約3倍，但未達過關法定門檻。民眾黨主席黃國昌宣布，在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神，「要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行」。

王鴻薇分析，核三延役公投雖然無法通過門檻，但同意票高達74%，而且距離門檻也只有65萬張同意票，如此結果充分顯示台灣民意所趨，也讓大家再次感嘆「公投和大選脫鉤，真的讓公投變鳥籠公投」。

王鴻薇表示，公投跟大選脫鉤導致無法過關，使得很多民意扼腕及收場；民眾黨這次提出公投綁大選提案，國民黨基本上是支持的，因為在前面幾個會期，國民黨立委也有相關提案，所以未來要讓公投能真正反映全體民意，而不再被政治性操作。

公投 核電 核三 門檻 民眾黨 王鴻薇 黃國昌 公投綁大選

延伸閱讀

公投案讓黃國昌有叫陣本錢？新北藍主委：合作一定要開誠布公

林淑芬：黃國昌出來直球對決 回答到底是不是美國人阿爸

賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

相關新聞

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

核三重啟公投結果不通過，但有高達434萬票同意重啟；雄中校長莊福泰昨日晚上11點在社群平台Threads脆上發文表示，「...

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁...

黃國昌提讓公投再綁大選修法 王鴻薇：支持讓公投能真正反映民意

民眾黨主席黃國昌宣布立法院下會期將啟動讓公投再綁大選的公投法修正草案。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，核三重啟公投...

藍分析南部鐵票區「南票北補」失靈 綠營：基本盤沒有鬆動

重啟核三公投落幕，投票率29.53%，雖未通過，但同意票遠多於不同意票，引發藍綠攻防。立委柯志恩分析南部鐵票區不再「南票...

核三公投綠鐵票區生鏽 柯志恩：綠支持者不全然反核電

核三重啟公投結果出爐，台南市、高雄市、屏東縣三縣市都是同意大於不同意。國民黨立委柯志恩表示，這反映綠營支持者並非全然反對...

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。