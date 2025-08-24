黃國昌提讓公投再綁大選修法 王鴻薇：支持讓公投能真正反映民意
民眾黨主席黃國昌宣布立法院下會期將啟動讓公投再綁大選的公投法修正草案。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，核三重啟公投距離過關門檻僅差一點，公投跟大選脫鉤使很多民意扼腕，因此國民黨基本上支持民眾黨的公投再綁大選提案，盼公投在未來能真正反映民意，而不再被政治操作。
核三重啟公投結果昨天出爐，公投同意票高於不同意票約3倍，但未達過關法定門檻。民眾黨主席黃國昌宣布，在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神，「要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行」。
王鴻薇分析，核三延役公投雖然無法通過門檻，但同意票高達74%，而且距離門檻也只有65萬張同意票，如此結果充分顯示台灣民意所趨，也讓大家再次感嘆「公投和大選脫鉤，真的讓公投變鳥籠公投」。
王鴻薇表示，公投跟大選脫鉤導致無法過關，使得很多民意扼腕及收場；民眾黨這次提出公投綁大選提案，國民黨基本上是支持的，因為在前面幾個會期，國民黨立委也有相關提案，所以未來要讓公投能真正反映全體民意，而不再被政治性操作。
