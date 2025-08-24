藍分析南部鐵票區「南票北補」失靈 綠營：基本盤沒有鬆動

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩分析，南部是民進黨的鐵票區，四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次首度未出現這個現象。記者徐白櫻／攝影
重啟核三公投落幕，投票率29.53%，雖未通過，但同意票遠多於不同意票，引發藍綠攻防。立委柯志恩分析南部鐵票區不再「南票北補」，綠營支持者不全然反對核電，也破解民進黨長期用意識型態綁架能源議題的操作，對國民黨釋出好訊號。立委許智傑反擊，此次公投低調處理不讓它跨過門檻，跟上次正面對決不同，所以沒有「南票北補」，也不是基本盤鬆動。

公投結果出爐後，屏東縣長周春米回應「7成民眾沒投票，無聲結果的意義就是不認同」。屏東出身的立委柯志恩認為，這個說法只是在自我安慰，民進黨如果還是這樣的態度，不對包括核電在內的問題做調整，會離主流民意越來越遠。

柯志恩指出，南部是民進黨的鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次連包括賴清德總統的本命區台南，以及高雄、屏東同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。

此外，會有這樣的結果，除了反映綠營的支持者，對核電成為能源選項都並非全然反對外，更破解了民進黨長期以來，用意識型態綁架能源議題的操作。

柯志恩說，這次公投投票前，民進黨政治人物與綠營側翼不乏對核安、核廢的操作，企圖激起人民的恐懼，但她看到包括核三所在的恆春鎮及全台投票結果，同意重啟核三的比數，完全碾壓不同意，代表人民真的受夠了目前政府不斷補貼台電，還不斷漲電價，從人民身上剝兩層皮的做法。

針對柯志恩的解讀，民進黨立委許智傑表示，他個人認為這次公投策略是低調處理，避免跨過25％門檻，跟上次四大公投正面對決策略不一樣，所以這次沒有南票北補的狀況，也不是基本盤鬆動的問題，柯委員可能還是比較不了解南台灣的狀況，尊重她個人的看法。

民進黨立委許智傑認為，這次公投策略是低調處理，所以沒有南票北補，也不是基本盤鬆動的問題。記者徐白櫻／翻攝
公投 核電 核三 柯志恩 投票率 能源議題

