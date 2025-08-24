核三公投綠鐵票區生鏽 柯志恩：綠支持者不全然反核電

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委柯志恩昨日投核三重啟公投票。本報資料照片／記者徐白櫻攝影

核三重啟公投結果出爐，台南市、高雄市、屏東縣三縣市都是同意大於不同意。國民黨立委柯志恩表示，這反映綠營支持者並非全然反對核電；懸殊比例更代表人民受夠不斷補貼台電還漲電價，民進黨若還是持續自我安慰的態度，將離主流民意愈來愈遠。

核三重啟公投昨投開票，其中同意票434萬1432票，遠超過不同意票151萬1693票。包括民進黨的執政縣市，全國各縣市同意核三重啟的票數均顯著高於不同意票，引發關注。

柯志恩分析，南高屏是民進黨鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次連包括賴清德總統的本命區台南市，長期執政的高雄市、屏東縣同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。會有這樣的結果，除了反映綠營支持者，對核電成為能源選項都並非全然反對外，更破解了民進黨長期以來，用意識型態綁架能源議題的操作。

柯志恩表示，這次公投投票前，民進黨政治人物與綠營側翼不乏對核安、核廢的操作，企圖激起人民的恐懼，但大家看到的是包括核三所在的恆春鎮，全台投票結果，同意重啟核三的票數，完全碾壓不同意，代表人民真的受夠了目前政府不斷補貼台電，還不斷漲電價，從人民身上剝兩層皮的做法。

柯志恩批評，當然大家看到綠營政治人物稱，這次公投沒過門檻，代表有七成民眾不支持核三重啟，這樣的說法只是自我安慰，民進黨如果還是這樣的態度，不對包括核電在內的問題做調整，只會離主流民意愈來愈遠。

