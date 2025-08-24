核三公投綠鐵票區生鏽 柯志恩：綠支持者不全然反核電
核三重啟公投結果出爐，台南市、高雄市、屏東縣三縣市都是同意大於不同意。國民黨立委柯志恩表示，這反映綠營支持者並非全然反對核電；懸殊比例更代表人民受夠不斷補貼台電還漲電價，民進黨若還是持續自我安慰的態度，將離主流民意愈來愈遠。
核三重啟公投昨投開票，其中同意票434萬1432票，遠超過不同意票151萬1693票。包括民進黨的執政縣市，全國各縣市同意核三重啟的票數均顯著高於不同意票，引發關注。
柯志恩分析，南高屏是民進黨鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次連包括賴清德總統的本命區台南市，長期執政的高雄市、屏東縣同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。會有這樣的結果，除了反映綠營支持者，對核電成為能源選項都並非全然反對外，更破解了民進黨長期以來，用意識型態綁架能源議題的操作。
柯志恩表示，這次公投投票前，民進黨政治人物與綠營側翼不乏對核安、核廢的操作，企圖激起人民的恐懼，但大家看到的是包括核三所在的恆春鎮，全台投票結果，同意重啟核三的票數，完全碾壓不同意，代表人民真的受夠了目前政府不斷補貼台電，還不斷漲電價，從人民身上剝兩層皮的做法。
柯志恩批評，當然大家看到綠營政治人物稱，這次公投沒過門檻，代表有七成民眾不支持核三重啟，這樣的說法只是自我安慰，民進黨如果還是這樣的態度，不對包括核電在內的問題做調整，只會離主流民意愈來愈遠。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言