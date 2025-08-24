聽新聞
0:00 / 0:00
選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策
823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的警訊，另外公投結果和原先預期差距很大，她認為民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再次獲得人民支持。
7藍委罷免案昨天悉數遭否決，重啟核三公投雖未過關，但支持者近7成5，且台南、高雄及屏東等綠營票倉全是同意票大於不同意票，重重打臉民進黨的「非核家園」政策。
立委邱議瑩今早臉書指出，罷免的難度非常高，罷團的朋友堅持到最後，真的非常努力；公投的結果，和原先預期的差距很大，「我認為民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再一次獲得人民的支持」。
邱議瑩表示，歷經726、823兩場投票，對民進黨來說，這是一個非常嚴重的警訊，她認為民進黨應該痛定思定，徹底檢討為何目前為止的施政得不到民心，很多政策是否需要重新調整、改變。此外，公投結果也不盡人意，對於能源政策要徹底總檢討，讓民進黨執政腳步重新調整、重新出發，重新贏得人民對民進黨的信任。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言