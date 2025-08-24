快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

聽新聞
0:00 / 0:00

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
罷免及公投結束後，民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討能源政策，才能再一次獲得人民的支持。記者徐白櫻／攝影
罷免及公投結束後，民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討能源政策，才能再一次獲得人民的支持。記者徐白櫻／攝影

823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的警訊，另外公投結果和原先預期差距很大，她認為民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再次獲得人民支持。

7藍委罷免案昨天悉數遭否決，重啟核三公投雖未過關，但支持者近7成5，且台南、高雄及屏東等綠營票倉全是同意票大於不同意票，重重打臉民進黨的「非核家園」政策。

立委邱議瑩今早臉書指出，罷免的難度非常高，罷團的朋友堅持到最後，真的非常努力；公投的結果，和原先預期的差距很大，「我認為民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再一次獲得人民的支持」。

邱議瑩表示，歷經726、823兩場投票，對民進黨來說，這是一個非常嚴重的警訊，她認為民進黨應該痛定思定，徹底檢討為何目前為止的施政得不到民心，很多政策是否需要重新調整、改變。此外，公投結果也不盡人意，對於能源政策要徹底總檢討，讓民進黨執政腳步重新調整、重新出發，重新贏得人民對民進黨的信任。

民進黨立委邱議瑩昨未針對投票結果發言，今早發言，她認為公投結果跟原先預期的差距很大，民進黨必須深刻檢討施政及能源政策。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委邱議瑩昨未針對投票結果發言，今早發言，她認為公投結果跟原先預期的差距很大，民進黨必須深刻檢討施政及能源政策。記者徐白櫻／攝影

公投 核電 核三

延伸閱讀

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

高雄初選「大賴挺小賴」傳聞不斷 邱議瑩求證賴總統「絕對沒有」

相關新聞

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的...

核三延役公投7成民眾未投票 苗博雅籲政府：正視人民的沈默

823公投落幕核三延役公投約434萬票，未達法定門檻宣告公投失敗，而這次投票率僅3成也成關鍵主因，社民黨議員苗博雅指出，...

核三延役公投未過 新北藍議員：核電共識仍需努力 藍綠白都應謙卑

核三延役公投結果雖有7成4贊成重啟，得票距同意門檻尚差65萬票，公投案未通過。國民黨新北議員陳偉杰說，此一結果真實反映出...

核三公投未過 74%贊成重啟…台電：依法啟動自我安檢

核三重啟公投結果昨（23）日出爐，雖然未過25%門檻，但同意票434萬1,432票，遠超過不同意票151萬1,693票。

核三公投未過 賴總統：不排除先進核能

823「核三重啟」公投開票結果出爐，核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟。賴清德總統昨（23）日強調，面...

核三公投未過 74%贊成重啟…童子賢：民意支持核電

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。