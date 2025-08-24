選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

823罷免及核三公投落幕，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩昨天未在第一時間發言，今早指出，兩場投票結果對民進黨是很大的警訊，另外公投結果和原先預期差距很大，她認為民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再次獲得人民支持。

7藍委罷免案昨天悉數遭否決，重啟核三公投雖未過關，但支持者近7成5，且台南、高雄及屏東等綠營票倉全是同意票大於不同意票，重重打臉民進黨的「非核家園」政策。

立委邱議瑩今早臉書指出，罷免的難度非常高，罷團的朋友堅持到最後，真的非常努力；公投的結果，和原先預期的差距很大，「我認為民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再一次獲得人民的支持」。

邱議瑩表示，歷經726、823兩場投票，對民進黨來說，這是一個非常嚴重的警訊，她認為民進黨應該痛定思定，徹底檢討為何目前為止的施政得不到民心，很多政策是否需要重新調整、改變。此外，公投結果也不盡人意，對於能源政策要徹底總檢討，讓民進黨執政腳步重新調整、重新出發，重新贏得人民對民進黨的信任。 民進黨立委邱議瑩昨未針對投票結果發言，今早發言，她認為公投結果跟原先預期的差距很大，民進黨必須深刻檢討施政及能源政策。記者徐白櫻／攝影

