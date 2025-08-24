核三延役公投7成民眾未投票 苗博雅籲政府：正視人民的沈默

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
823公投落幕核三延役公投約434萬票，未達法定門檻宣告公投失敗，而這次投票率僅3成也成關鍵主因，社民黨議員苗博雅指出，顯示7成民眾對核能議題保持觀望，政府應正視人民沈默。記者邱德祥／攝影

823公投落幕核三延役公投約434萬票，未達法定門檻宣告公投失敗，而這次投票率僅3成也成關鍵主因，社民黨議員苗博雅指出，顯示7成民眾對核能議題保持觀望，政府應正視人民沈默，拿出更明確、具體資料說服人民，在野也更應與政府務實合作，避免把公投結果當成政治鬥爭提款機。

苗博雅指出，每一次公平公正投票，都能讓台灣民主更深化，或許投票結果讓人感到失落，但在過程中獲得更珍貴的力量，不論前方再黑暗，都還有一群人堅持向前，尋找光的所在，希望大家能記住守護彼此的每個時刻，讓堅持理想的人找到彼此，一起走得更穩、更遠。

苗博雅說，有7成的人民未參加公投，也顯示7成民意對核能保持觀望，不能歸類為七成反對，更不該惡意扭曲為七成支持，「人民的沉默心聲，不能被政治扭曲。」執政團隊應正視民意對能源政策沉默，用更明確的方向、更具體的數據、更即時的回應，爭取更多支持。

苗博雅說，核三延役公投既未通過，提案政黨就不該把沒通過的公投，當成政治鬥爭提款機，朝野各黨應以務實合作態度，促進社會共識，減少無謂分裂，面對國安威脅、外交困境、內政分歧，國家需要有效能執政黨，以及忠誠的反對黨。執政團隊和立法院多數政黨，都對人民有最嚴肅的責任。

