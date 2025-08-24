核三延役公投未過 新北藍議員：核電共識仍需努力 藍綠白都應謙卑

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北議員陳偉杰說，國家重大政策，本來就需要很長的時間討論溝通，這不是一次公投、一場辯論就能解決的事情。圖／陳偉杰提供
國民黨新北議員陳偉杰說，國家重大政策，本來就需要很長的時間討論溝通，這不是一次公投、一場辯論就能解決的事情。圖／陳偉杰提供

核三延役公投結果雖有7成4贊成重啟，得票距同意門檻尚差65萬票，公投案未通過。國民黨新北議員陳偉杰說，此一結果真實反映出一件事：我們的社會，對「穩定能源」的迫切感還沒有完全形成，對於「核安」與「核廢」的疑慮依舊存在。偏低的投票率也可以證明台灣民眾是相信代議制度的，對頻繁衝突的政治決策感到困擾與厭煩。

陳偉杰說，國家重大政策，本來就需要很長的時間討論溝通，這不是一次公投、一場辯論就能解決的事情。政治人物不分藍綠白，更應該在這樣的過程中深切反省，我們是否真的把人民的擔憂聽進去？我們是否真的提供了足夠資訊，讓社會能做出成熟的選擇？

另一方面，執政黨發動的大罷免也從24：0轉至31：0落幕，沒有人是贏家，這也提醒著，不管是對於政治惡鬥的大罷免或是能源政策還是其他重大公共議題，都不能急就章，而是要用更謙卑的態度，花更多時間，讓人民真正理解與信任，才是一個負責任的表現。

國民黨新北議員黃心華說，726、823兩波罷免，人民連續兩次對賴清德投下不信任票，這是一個明確的訊號，包括仇恨動員惹來反感、焦土策略必會自敗、內耗空轉民心離散，賴政府如果還不願意「改邪歸正」，那麼他的第一任期恐怕將會一事無成，台灣體質也會更加衰弱，呼籲中央落實財劃法，不要苛扣地方補助款；遵守立院決議，推動有利民生政策。

黃心華也說，很可惜核三延役公投沒有過關，這是台灣重大損失。最主要原因是投票率不高，這也是民進黨不願意讓「公投綁大選」的結果。即使同意核三重啟的票數，遠遠高於不同意，但還是無法跨越基礎門檻。但從公投的結果看起來，民意非常明顯：絕大多數的民眾認為台灣需要核能，絕大多數民意支持核三延役，「但可惜了，台灣關上了一扇機會的窗口」。

國民黨新北議員黃心華說，726、823兩波罷免，人民連續兩次對賴清德投下不信任票，這是一個明確的訊號。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北議員黃心華說，726、823兩波罷免，人民連續兩次對賴清德投下不信任票，這是一個明確的訊號。記者王慧瑛／攝影

