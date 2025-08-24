核三周邊居民多同意延役 恆春鎮長：核一核二也該重啟

重啟核三公投結果雖未通過，但屏東縣公投結果同意票多出不同意票三萬多票，同意票比率將近六成。縣長周春米說，她有兩個期待，核一、核二都做過自我安全檢查，核三重啟公投沒過，也要做安檢，保障安全，二是台灣能源政策應公開、透明機制討論。

屏東縣選委會指出，重啟核三公投，同意票十二萬七百廿票、不同意票九萬四百六十票。全縣卅三鄉鎮市，廿六個鄉鎮市同意票皆多於不同意票，包括恆春半島四鄉鎮。

核三廠所在的恆春鎮南灣、大光里也是同意票超過不同意票，南灣里長葉啟俊、大光里長江進教都認為里民對核三認同。江進教說，近兩年墾丁觀光人數大減，工作機會減少，核三原可提供工作機會，現在都沒了，何況核三廠四十年來不曾發生嚴重意外。

葉啟俊說，居民支持延役，也要呼籲台電與政府，回應居民對核三安全的關切，資訊公開透明，確保延役安全無虞。

恆春鎮長尤史經說，美國、歐洲等先進國家都在用核電，相信政府對核三安全把關沒問題；滿州鄉長古榮福說，核三運轉時，滿州鄉約一百多個包商員工幫核三工作，停役後一百個家庭受影響，他贊成核一、核二也該重啟，不能只有核三。

周春米說，七成民眾沒出來投票，藍白聲稱七成恆春人同意核三重啟，僅百分之十六恆春人投同意票，藍白草率提出花十一億元公帑的公投，七成台灣民眾不認同。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉說，恆春等四鄉鎮同意與不同意比例二比一，民意清楚，要正視能源議題，家園不希望亂砍樹，池塘蓋光電破壞環境。

全國廢核行動平台表示，這次投票率未超過三成，為公投史上第三低，呼籲立院勿再操弄核電議題，應先面對核安三法及核廢選址立法，先把核安標準與先進國家對齊，並認真面對核廢料問題，才有資格談是否繼續使用核電。

