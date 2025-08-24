聽新聞
在野黨籲賴政府 徹底檢討能源政策

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁林海／台北報導

核三公投雖未達法定門檻，但公投同意票高於不同意票約兩倍。在野黨及支持核三延役人士表示，民意已告訴賴政府，應徹底檢討能源政策

民眾黨主席黃國昌表示，沒有公投的結果，賴清德總統是不會鬆口讓台電申請核三延役。

黃國昌已宣布將在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投。

核能流言終結者創辦人黃士修表示，二○一八年以核養綠公投，推翻了非核家園，民進黨緊急修法將公投脫鉤大選，導致二○二一年四大公投、二○二五年核三公投也無法通過，立法院應該推動修法，將公投恢復與大選合併舉行，再由立法院重新發起公投，才能彰顯完整的民意。

國民黨主席朱立倫表示，國家安全不能建立在口號之上，請執政者務實調整錯誤的能源政策，政府必須確實執行立法院通過的核電延役案。

黃國昌表示，雖然這次未達同意票四分之一的法定門檻，短時間內凝聚出巨大民意，已成功引起國內產經學界與國際社會的高度重視。

黃國昌說，賴清德總統終於鬆口，願意看核管法的規定，要讓台電依照核管法的規定提出申請。相信沒有超過四三○萬名台灣人民清楚表達意志，沒有同意票遠遠高於不同意票將近三倍的結果，賴清德不會徹底反省，也不會改變態度。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，現在的制度設計是公投必須與大選脫鉤獨立進行，因此過門檻的機率本就不高，但此次公投結果的意義，已經符合賴清德所提到重啟三原則中的社會共識，而台電董事長曾文生在第一場說明會時也提到，台電能做核三的安全檢查與評估，「現在不是更有理由去做了嗎？」希望政府要參考民意。

