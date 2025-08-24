童子賢：主流民意很清楚 就是挺核電

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。

針對核三重啟公投結果，台電表示尊重，如公投前承諾，等核安會十月正式公告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，就會啟動核三六大安檢，並定期向外界報告進度與風險。行政院發言人李慧芝表示，行政院尊重公投的結果，但也強調核能安全必須仰賴科學證據，會以安全審查的兩個必須程序，以及三項原則來面對核能議題。

童子賢指出，開票結果已展現民意，主流民意已經很清楚，就是支持核電，接受核電的比率是百分之七十四點二比百分之二十五點八。甚至包括核電廠在地屏東恆春居民，都以高比率支持核電續存，他期待政府也務實接受，這符合科學趨勢，也不違背民主進步。

商總理事長許舒博也認為，這已經反映民眾對於核能的接受度高，公投結果對於執政黨來說，也是一個很好的梯子可以下台，呼籲政府不要再抵抗民意。

許舒博表示，之前曾經向民眾黨主席黃國昌建議，題目應該訂成核能公投而非核三公投，因為核三有地域性，因此公投不過門檻是可預期，但公投結果代表大家對於核能都認同，而經濟要發展、民生要安定，電與水的穩定是不可或缺的。

他也強調，核能是很多國家都在使用的能源，台灣也需要穩定的能源政策，核能雖然有些問題，但不會馬上產生立即性災害，而太陽能板在颱風來襲時，卻是立即汙染環境，更不要說燃煤發電是在殘害我們的生命，政府應該要正視投票結果。

工總也表示，公投的門檻要五百萬才能通過，的確是有點高，但是從投票結果可以看出來，民眾還是希望能源的選項能夠多元一點，這也符合一直以來的趨勢。

