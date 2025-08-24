新聞眼／能源焦慮 南部綠鐵票區全翻轉

重啟核三公投雖然未過門檻，卻深具指標性意義，向來被視為綠到出汁的南部綠營執政縣市，除了屏東同意票近六成，其餘都逾六成，與四年前核四啟封商轉的公投相比大相逕庭，核三停役後亂象百出，投票結果凸顯南部民眾對民進黨「非核家園」能源政策的質疑與不滿，對於民進黨的二○二六及二○二八都敲響了警鐘。

回溯二○二一年核四公投，在四成一的投票率下，不同意票為四百廿六萬二千五百一十七票，高於三百八十萬四千六百八十九票的同意票。

這次核三公投，雖然投票率約二成九，但同意票高達四百三十四萬一千四百卅二票，高出核四重啟的不同意票將近七萬票，同意與反對的比例高達三比一。

更何況，二○二一年當年有四大公投，府院黨傾全力下鄉宣講「四個不同意」，不僅砸下龐大宣傳費，更極力動員，也凸顯這次公投的民心向背。

民進黨執政的台南、高雄兩都及屏東、嘉義縣，在上回核四公投的不同意票均超過六成，靠著南部勝出的不同意票，執政黨才得以擋下公投。

但到了這次公投，卻都翻轉過來，賴清德總統的本命區台南同意票達到六成六，嘉義縣更飆到七成二，恰好這兩個縣市都是此次丹娜絲颱風受創最嚴重、光電板後患也最多的縣市，高雄同意票也有六成四。

核三所在地的屏東同意票也有五成八，核三廠周邊的牡丹、滿州等鄉也多挺核，連總統府祕書長潘孟安老家車城也不賣面子，不少網民熱議「南部變天了？」

何以致之？民進黨堅持「非核家園」政策，但今年五月核三廠二號機停役後，先是各地停電頻繁，接著興達電廠、大林電廠停役燃煤機組悄然運轉，引發強烈反彈。這次丹娜絲颱風重創嘉義等地大量光電設施，加上救災不力、發言不當，導致民眾失去信心，反賴情緒普遍反映在核三公投上。

國內能源政策在「非核家園」框架下，光電毀山滅林爭議不斷，人謀不臧弊案傳，即使向來被認為「死忠」的綠營支持者也對綠能的信心動搖，十多年來，頻繁停電故事、夏季用電緊張及電價醞釀上漲的壓力，都讓「能源焦慮」凌駕在核安焦慮之上。

核三公投南部縣市挺核民意直白反映在選票上，不僅否決執政黨的能源政策，更是對民進黨執政的示警，這股民意的力道也在綠油油的鐵票區撕開一道縫隙，二○二六縣市長選舉、二○二八總統大選，都成了可能推倒民進黨政權的民意海嘯。

