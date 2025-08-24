聽新聞
0:00 / 0:00

核三公投差65萬票未過關 7成4贊成重啟

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰鄭媁蔡晉宇周佑政／台北報導
八二三罷免與核三公投昨天投開票，七位國民黨立委罷免案全數不通過，公投案僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻。記者潘俊宏／攝影
八二三罷免與核三公投昨天投開票，七位國民黨立委罷免案全數不通過，公投案僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻。記者潘俊宏／攝影

核三重啟公投昨天投票，僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻，同意票四三四萬一四三二票，遠超過不同意票一五一萬一六九三票。包括民進黨的執政縣市，全國各縣市同意核三重啟的票數均顯著高於不同意票。

此次核三重啟公投主文是：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」昨天投票人數五九○萬六三七○人，投票率百分之廿九點五十三；有效票數五八五萬三一二五票，其中同意票數四三四萬一四三二票，占百分之七十四點一七，不同意票數為一五一萬一六九三票，占百分之廿五點八三。

國民黨主席朱立倫說，民意已經充分展現，七成多民眾支持要有穩定的核能，政府必須確實執行立法院已經通過的核電延役法案。賴清德總統昨晚對公投結果表示尊重，但強調核安是科學驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

民進黨在二○一九年主導修法，讓公投改兩年舉行一次且與大選脫鉤，導致近年公投投票率偏低，昨天的核三重啟公投投票率為史上第三低。不過，全台各地的同意票均領先不同意票，賴總統的本命區台南市，支持核三重啟的票數廿八萬餘票，反對重啟票數是十四萬；核三廠所在地屏東縣，同意票數一二萬七二○票，領先不同意的票數九萬四六○票。

民眾黨主席黃國昌表示，公投被民進黨關進鳥籠，台灣社會依然踴躍表達對於核電的支持，社會對核能發電的接受度已逐步達成共識。民進黨背棄過去公投民主的理念，把公投法鎖進鳥籠，阻礙人民行使直接民權。

下個會期民眾黨將在立法院推動公投法的修法，打破鳥籠公投。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年並在夏天舉行，「要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行」。

針對核三重啟公投結果，賴總統昨晚表示尊重與充分理解社會對於能源多元選擇的期待；他表示，在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是安全。關於核能電廠是否能夠重啟，賴總統說，依照今年五月修法的核管法，政府的立場，在程序上有兩個必須，核安會必須訂出安全審查的辦法，台電必須依照這個辦法進行自主的安全檢查。

賴總統指示核安會廣納各界意見盡快完成相關辦法，台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴總統重申，政府會堅守三大原則，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能議題的堅定立場，如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，不會排除先進核能。

公投 核電 核三 黃國昌 朱立倫 核廢料 賴清德

延伸閱讀

賴總統拋行政立法互動調整 黃國昌狠酸：立院三讀法案被當無物

賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

影／核三重啟公投票數未達門檻 黃國昌：將推動修公投法

相關新聞

核三公投差65萬票未過關 7成4贊成重啟

核三重啟公投昨天投票，僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻，同意票四三四萬一四三二票，遠超過不同意票一五一萬一六...

新聞眼／能源焦慮 南部綠鐵票區全翻轉

重啟核三公投雖然未過門檻，卻深具指標性意義，向來被視為綠到出汁的南部綠營執政縣市，除了屏東同意票近六成，其餘都逾六成，與...

核三周邊居民多同意延役 恆春鎮長：核一核二也該重啟

重啟核三公投結果雖未通過，但屏東縣公投結果同意票多出不同意票三萬多票，同意票比率將近六成。縣長周春米說，她有兩個期待，核...

在野黨籲賴政府 徹底檢討能源政策

核三公投雖未達法定門檻，但公投同意票高於不同意票約兩倍。在野黨及支持核三延役人士表示，民意已告訴賴政府，應徹底檢討能源政...

童子賢：主流民意很清楚 就是挺核電

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

公投投票率低的原因 她分析這2原因：民進黨不敢再直球對決

823核三延役公投未過門檻，投票率不高是原因。國民黨台北市議員游淑慧表示，她個人觀察有2原因，首先是民眾歷經726感到疲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。