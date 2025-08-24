核三公投差65萬票未過關 7成4贊成重啟

核三重啟公投昨天投票，僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻，同意票四三四萬一四三二票，遠超過不同意票一五一萬一六九三票。包括民進黨的執政縣市，全國各縣市同意核三重啟的票數均顯著高於不同意票。

此次核三重啟公投主文是：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」昨天投票人數五九○萬六三七○人，投票率百分之廿九點五十三；有效票數五八五萬三一二五票，其中同意票數四三四萬一四三二票，占百分之七十四點一七，不同意票數為一五一萬一六九三票，占百分之廿五點八三。

國民黨主席朱立倫說，民意已經充分展現，七成多民眾支持要有穩定的核能，政府必須確實執行立法院已經通過的核電延役法案。賴清德總統昨晚對公投結果表示尊重，但強調核安是科學驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

民進黨在二○一九年主導修法，讓公投改兩年舉行一次且與大選脫鉤，導致近年公投投票率偏低，昨天的核三重啟公投投票率為史上第三低。不過，全台各地的同意票均領先不同意票，賴總統的本命區台南市，支持核三重啟的票數廿八萬餘票，反對重啟票數是十四萬；核三廠所在地屏東縣，同意票數一二萬七二○票，領先不同意的票數九萬四六○票。

民眾黨主席黃國昌表示，公投被民進黨關進鳥籠，台灣社會依然踴躍表達對於核電的支持，社會對核能發電的接受度已逐步達成共識。民進黨背棄過去公投民主的理念，把公投法鎖進鳥籠，阻礙人民行使直接民權。

下個會期民眾黨將在立法院推動公投法的修法，打破鳥籠公投。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年並在夏天舉行，「要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行」。

針對核三重啟公投結果，賴總統昨晚表示尊重與充分理解社會對於能源多元選擇的期待；他表示，在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是安全。關於核能電廠是否能夠重啟，賴總統說，依照今年五月修法的核管法，政府的立場，在程序上有兩個必須，核安會必須訂出安全審查的辦法，台電必須依照這個辦法進行自主的安全檢查。

賴總統指示核安會廣納各界意見盡快完成相關辦法，台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴總統重申，政府會堅守三大原則，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能議題的堅定立場，如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，不會排除先進核能。

