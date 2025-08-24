核三公投未過 賴總統：不排除先進核能

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

823「核三重啟」公投開票結果出爐，核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟。賴清德總統昨（23）日強調，面對核電議題，政府會堅守核安無虞、核廢有解、社會有共識等三大原則，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，不會排除先進核能。

賴總統表示，關於「核三重啟」公投雖沒有通過門檻，尊重這個結果，也充分理解社會對能源多元選擇的期待。

他指出，在數十年來核電議題交互辯證，台灣社會最大的共識就是「安全」。安全，不僅是科學問題，也是人民安心的問題。他強調，誠如在公投前所說的，核能安全是科學問題，科學需要驗證，不會在一場公投就徹底解決。

賴總統指出，關於核能電廠是否能夠重啟，依今年5月修法的《核管法》，政府立場在程序上有「兩個必須」，核安會必須訂出安全審查辦法，台電必須依照這個辦法進行自主安全檢查。

因此，他要請核安會廣納各界意見，儘快完成相關辦法，也要請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並且定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴總統強調，政府會堅守三大原則，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能議題的堅定立場。

因此，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，不會排除先進核能。人民要的是安心、要的是穩定的供電，這都是政府責無旁貸的責任，未來會持續推動能源轉型，讓台灣發展更安全。

