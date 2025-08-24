快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

核三公投未過 74%贊成重啟…童子賢：民意支持核電

經濟日報／ 記者應翠梅林海／台北報導

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩（4938）董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。

童子賢指出，開票結果已展現民意，主流民意已經很清楚，就是支持核電，接受核電的比率是74.2%比25.8%。甚至包括核電廠在地屏東恆春居民，都以高比率支持核電續存，他期待政府也務實接受，這符合科學趨勢，也不違背民主進步。

商總理事長許舒博也認為，這已經反映民眾對於核能的接受度高，公投結果也對於執政黨來說也是一個很好的梯子可以下台，呼籲政府不要再抵抗民意。

許舒博表示，之前曾經向民眾黨主席黃國昌建議，題目應該訂成核能公投而非核三公投，因為核三有地域性，因此公投不過門檻是可預期，但公投結果代表大家對於核能都認同，而經濟要發展、民生要安定，電與水的穩定是不可或缺的。

許舒博表示，如果要把能源的未來壓在綠能上，就會出現很多亂象，此次颱風一來就可以看出，綠能雖然乾淨，但不是穩定的供應來源，台灣的經濟民生能不能允許不穩定的電力？

公投 核電 核三

延伸閱讀

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

童子賢參與核能公投投票 為郭智輝抱屈

核三重啟公投 童子賢天母投票：台灣缺的是不排碳的電

影／童子賢：不能關掉核電廠 核三必須延役

相關新聞

核三公投差65萬票未過關 7成4贊成重啟

核三重啟公投昨天投票，僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻，同意票四三四萬一四三二票，遠超過不同意票一五一萬一六...

新聞眼／能源焦慮 南部綠鐵票區全翻轉

重啟核三公投雖然未過門檻，卻深具指標性意義，向來被視為綠到出汁的南部綠營執政縣市，除了屏東同意票近六成，其餘都逾六成，與...

核三公投未過 74%贊成重啟…台電：依法啟動自我安檢

核三重啟公投結果昨（23）日出爐，雖然未過25%門檻，但同意票434萬1,432票，遠超過不同意票151萬1,693票。

核三公投未過 賴總統：不排除先進核能

823「核三重啟」公投開票結果出爐，核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟。賴清德總統昨（23）日強調，面...

核三公投未過 74%贊成重啟…童子賢：民意支持核電

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

核三周邊居民多同意延役 恆春鎮長：核一核二也該重啟

重啟核三公投結果雖未通過，但屏東縣公投結果同意票多出不同意票三萬多票，同意票比率將近六成。縣長周春米說，她有兩個期待，核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。