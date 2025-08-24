核三公投未過 74%贊成重啟…童子賢：民意支持核電
核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩（4938）董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。
童子賢指出，開票結果已展現民意，主流民意已經很清楚，就是支持核電，接受核電的比率是74.2%比25.8%。甚至包括核電廠在地屏東恆春居民，都以高比率支持核電續存，他期待政府也務實接受，這符合科學趨勢，也不違背民主進步。
商總理事長許舒博也認為，這已經反映民眾對於核能的接受度高，公投結果也對於執政黨來說也是一個很好的梯子可以下台，呼籲政府不要再抵抗民意。
許舒博表示，之前曾經向民眾黨主席黃國昌建議，題目應該訂成核能公投而非核三公投，因為核三有地域性，因此公投不過門檻是可預期，但公投結果代表大家對於核能都認同，而經濟要發展、民生要安定，電與水的穩定是不可或缺的。
許舒博表示，如果要把能源的未來壓在綠能上，就會出現很多亂象，此次颱風一來就可以看出，綠能雖然乾淨，但不是穩定的供應來源，台灣的經濟民生能不能允許不穩定的電力？
