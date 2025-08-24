核三公投未過 74%贊成重啟…台電：依法啟動自我安檢

快訊

經濟日報／ 本報綜合報導
核三重啟公投結果23日出爐，雖然未過25%門檻，但同意票434萬1,432票，遠超過不同意票151萬1,693票。圖／報系資料照
核三重啟公投結果昨（23）日出爐，雖然未過25%門檻，但同意票434萬1,432票，遠超過不同意票151萬1,693票。

核三重啟公投投票權人數2,000萬2,091人，25%門檻為500萬523人。昨天投票人數590萬6,370人，各區投票率偏低，總投票率為29.53%；有效票數585萬3,125票，其中同意票數為434萬1,432票，占74.17%，不同意票數為151萬1,693票，占25.83%，有效同意票數占投票權人總數比率為21.7%。

核三重啟公投投票率為史上第三低。不過，全台各地同意票均領先不同意票，即便是核三電廠所在地屏東縣，同意票數12萬720票、不同意票數9萬460票。

面對逾400萬票支持核三重啟公投，台電昨日表示尊重，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源滿足全民用電需求。

台電強調，針對近期各界關注核能使用，將如公投前承諾，待核安會公告《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，依法執行核三自我安全檢查，包含再運轉計畫、老化評估、輻射影響、耐震安全評估及終期安全分析報告等，並進行國際同儕審視，針對安全、時程、成本及經濟性等各面向進行綜合評估，並以確保核能安全為最大前提。

國民黨主席朱立倫說，民意已充分展現，七成多民眾支持要有穩定的核能，政府必須確實執行立法院已經通過的核電延役法案。民眾黨主席黃國昌宣布，下會期將推公投法修法，打破鳥籠公投。

黃國昌表示，公投被民進黨關進鳥籠，台灣社會依然踴躍表達對核電的支持，社會對核能發電接受度已逐步達成共識。民進黨背棄過去公投民主理念，2019年把公投法再次鎖進鳥籠，阻礙人民行使直接民權。下個會期民眾黨將在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。

黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，「要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。」

朱立倫昨表示，民意已充分展現，七成多民眾支持要有穩定的核能，政府必須確實執行立法院已經通過的核電延役法案。

