投票率不足…重啟核三公投未過關 外媒觀點一次看

公投投票率低的原因 她分析這2原因：民進黨不敢再直球對決

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。報系資料照
台北市議員游淑慧。報系資料照

823核三延役公投未過門檻，投票率不高是原因。國民黨台北市議員游淑慧表示，她個人觀察有2原因，首先是民眾歷經726感到疲累，以及民進黨政府的刻意冷處理，希望藉由低投票率讓公投案自然不過。

游淑慧在臉書指出，民眾對於726後不斷進行類選舉投票感到有點疲累；加上這次公投議題，本應需要花費更多時間，讓正反雙方進行論辯，但因時間太短，即便在野陣營努力宣傳，其知曉度、討論度仍比罷免來得低，熱度不像之前反罷一樣高。

她說，照理來說，公投18歲以上就可投票，參與度應該較高，不過726之前沒人在討論公投，726至今不到1個月，就要討論非常專業的能源政策，而且宣傳力道在政府冷處理的情況下，在野要到每一縣市去宣傳、論述主張，資源不足，都是導致投票率低的可能原因，雖然投票結果大概3:1、同意佔多數，可是投票率太低。

游淑慧表示，為什麼擅長反核論述的民進黨，這次不敢再直球對決?除了知道民意的轉變外，更重要的是民進黨自己的非核家園立場也逐漸在轉變。

她說，除了現實能源困境外，更重要的是美國老大哥的諄諄教誨，讓民進黨開始從「非核」變「新核」。賴卓已多次表態不排除新式核能，這對非核神主牌的民進黨而言是180度轉彎。

游淑慧表示，既然民進黨已不再主張非核了，與藍白的不同只是「大家在選擇用什麼核」。在野黨認為現有核能能先延役撐到有新核；民進黨則要等到新核技術問世再用核能，殊途同歸，都認同台灣仍需核能運用。

游淑慧指出，此次公投對賴政府也是挺尷尬的，只能反核三延役，但不能反核能，尤其先進國家都在使用核能，無法再像過去大力反對任何核能的運用。

她說，從非核到新核，民進黨顯然在現實能源困境和美方壓力下慢慢轉彎。只是新核之路如此遙遠，台灣還能撐多久民進黨的任性？

