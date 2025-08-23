快訊

投票率不足…重啟核三公投未過關 外媒觀點一次看

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
台灣重啟核三公投23日落幕，未達通過門檻，彭博指出，結果將打擊部分團體推動重啟核能的努力。路透
台灣23日針對重啟屏東馬鞍山核能發電廠（核三）進行公投，約430萬人投票支持，遠多於反對的150萬人。但提案須獲全體選民四分之一、約500萬人支持才能通過，意味著這次公投未能過關。

彭博資訊報導，這是投票率不足使然，結果將打擊部分團體推動重啟核能的努力。在缺乏核能的情況下，台灣恐需加大對液化天然氣等進口燃料的依賴，以滿足晶片製造等高耗能產業的需求。

路透報導，賴清德總統23日晚間表示，雖然公投未能過關，但他理解「社會對多元能源選項的期待」，也明白民眾期待穩定的電力。賴總統表示，「未來若技術更為安全、核廢料減少、社會接受度提高，我們不排除先進核能」。

福斯新聞則表示，台灣在中國大陸威脅疑慮日增下，面臨重大的能源脆弱考驗。報導引述華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）本月稍早言論說，「能源依賴是台灣的阿基里斯腱（致命弱點）」。

辛格頓說，「北京無需開槍，就能利用這個問題」，並指出，中國可以輕易切斷對台貿易，最終台灣必須加強多元化能源需求，才更能抵禦中國對台可能的封鎖，而「美國必須協助台灣快速多元化，減少對不穩定供應者的依賴，如卡達」。

FDD專家指出，過去十年，台灣有97%的能源需求依賴進口，主要來自化石燃料，目前約占能源使用的九成以上；再生能源則據報約占7%。核能在2011年占能源比重近12%，至2021年已下滑至約9.5%，並在今年核電廠全數停役前剩下約4%。

德國之聲報導，專家認為，若中國對台實施封鎖，台灣的石油儲備可能在數周甚至數日內就會耗盡，核能將為台灣提供另一種能源儲備方案。

