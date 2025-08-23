快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

遭第4個女兒心死切割！吳宗憲燒光3千萬 冷嘆：身在福中不知福

逾434萬票支持核三重啟 台電：依法啟動自我安檢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
圖為核三廠外觀。路透社
核三重啟公投結果雖然未通過，但仍有高達400萬票支持重啟，台電23日表示尊重，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源滿足全民用電需求。

核三重啟公投結果為同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，投票率29.53％，同意票雖多於不同意票，但未達四分之一通過門檻的500萬票，公投結果為不通過。

台電強調，針對近期各界關注核能使用，將如公投前承諾，待核安會正式公告《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，依法執行核三自我安全檢查，包含再運轉計畫、老化評估、輻射影響、耐震安全評估及終期安全分析報告等，並進行國際同儕審視，針對安全、時程、成本及經濟性等各面向進行綜合評估，並以確保核能安全為最大前提。

公投 核電 核三 台電 安檢

延伸閱讀

相關新聞

罷免之火燒全台，823投票過後終於落幕，726首波罷免25人都挺過危機，823的7位國民黨籍立委罷免案也全數未過關。此外，攸關供電、國家安全的核三重啟公投...

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

核三重啟公投結果雖然未通過，但仍有高達400萬票支持重啟，台電23日表示尊重，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源...

核三重啟公投未通過，屏東縣結果是同意大於不同意相差3萬多票。民進黨屏東縣議員梁育慈說，不諱言這次公投結果，民進黨在屏東將...

重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。立委柯志恩在政論節目上表示，以往四大公投案或總統大選都是「南票北補...

核三重啟公投未過。綠色公民行動聯盟指出，擁核方宣稱公投同意票代表「7成民意」，刻意忽視投票率不到3成這個關鍵事實。真正的...

