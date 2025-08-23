逾434萬票支持核三重啟 台電：依法啟動自我安檢
核三重啟公投結果雖然未通過，但仍有高達400萬票支持重啟，台電23日表示尊重，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源滿足全民用電需求。
核三重啟公投結果為同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，投票率29.53％，同意票雖多於不同意票，但未達四分之一通過門檻的500萬票，公投結果為不通過。
台電強調，針對近期各界關注核能使用，將如公投前承諾，待核安會正式公告《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，依法執行核三自我安全檢查，包含再運轉計畫、老化評估、輻射影響、耐震安全評估及終期安全分析報告等，並進行國際同儕審視，針對安全、時程、成本及經濟性等各面向進行綜合評估，並以確保核能安全為最大前提。
