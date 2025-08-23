核三重啟公投屏東「同意票較多」 綠民代認民進黨面臨更艱鉅挑戰

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
核三廠。圖／報系資料照
核三重啟公投未通過，屏東縣結果是同意大於不同意相差3萬多票。民進黨屏東縣議員梁育慈說，不諱言這次公投結果，民進黨在屏東將面臨更艱鉅的挑戰；國民黨屏東縣議員陳揚說，這對縣長周春米來說是警訊，「沒有跟民意站在同一陣線」。

民進黨屏東縣議員梁育慈也是議會民進黨團書記長，她說，屏東的同意票雖多於不同意票數，但不同意票數得票率高達42.8%，顯示作為核三廠所在縣市，仍有超過四成的選票對核能安全、對於家園風險存有高度疑慮。除尊重多數民意外，未來針對能源政策，應更加積極與地方鄉親溝通，讓民眾清楚了解相關的風險及利弊得失。

梁育慈也不諱言說，公投結果民進黨在屏東將面臨更艱鉅挑戰，很遺憾在全國耗費11億公帑且倉促公投情況下，7成屏東鄉親未投票，這過程中也沒有足夠資訊也沒有充足討論的機會。

民進黨屏東縣議員李世斌說，核三重啟公投屏東縣的投票結果，對民進黨來說是「示警」，提醒民進黨在面對明年的選舉更不能大意。

國民黨屏東縣議員陳揚說，核三重啟公投結果雖不等於選舉，但可以看作是一次民意的壓力測試。對縣長周春米來說就是一個警訊，「並沒有跟民意站在同一陣線」，如果沒有展現出更清楚的政策立場與回應，明年選舉恐怕會反映在得票上。

核三公投結果未通過，屏東縣的投票率31％，有效票數21萬1180張、同意票12萬720票、不同意票9萬460票、無效票2186票。同意票大於不同意票，相差3萬0260票，全縣33鄉鎮市，26個鄉鎮市均為同意票大於不同意票包括恆春半島四鄉鎮，7個鄉是不同意票大於同意票。

