公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀
重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。立委柯志恩在政論節目上表示，以往四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次無論是台南、屏東或高雄，全是同意票大於不同意票，對國民黨是很好的訊號。綠營民代則認為，投票率太低，無須放大或過度解讀開票結果。
全國性公民投票案第21案投票結果公布，434餘萬人同意、151餘萬人反對。立委柯志恩晚間在TVBS戰情室針對公投結果發表看法。柯表示，南部是民進黨的鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次台南、屏東及高雄同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。
柯志恩說，國民黨告訴大家，這次公投沒辦法罷免賴清德總統，卻是對他的一次期中考，若覺得不及格應該要出來投票，結果果然是同意票大於不同意，代表南部鐵票區對於民進黨的所作所為有非常大的反思；對國民黨來說，未嘗不是一個很好的訊號。
今日投票結果重挫綠營士氣，爭取高雄市長提名的綠委多表沉默。民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，拿這次公投結果跟以前投票比較，不恰當、也沒意義，因為核電安全與否、能否重啟需要專業評估判斷，不是光靠投票決定。此外，每次投票都有不同意義，必須尊重民意展現；整體投票率低，加上藍白刻意操作成政治議題，沒必要逞口舌之快，或擴大解讀成藍綠勝負結果。
高雄市議員邱俊憲說，2千萬國人有投票權，只有590萬人投票，投票率29.53%，7成以上的人沒有去投，投票率未免太低了。此外，拿到相對少數的不要太輕忽，而得到相對多數的，也不要太過於放大，沉默的7成民意值得思考。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言