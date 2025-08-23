公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。示意圖。圖／聯合報系資料照片
重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。示意圖。圖／聯合報系資料照片

重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。立委柯志恩在政論節目上表示，以往四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次無論是台南、屏東或高雄，全是同意票大於不同意票，對國民黨是很好的訊號。綠營民代則認為，投票率太低，無須放大或過度解讀開票結果。

全國性公民投票案第21案投票結果公布，434餘萬人同意、151餘萬人反對。立委柯志恩晚間在TVBS戰情室針對公投結果發表看法。柯表示，南部是民進黨的鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次台南、屏東及高雄同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。

柯志恩說，國民黨告訴大家，這次公投沒辦法罷免賴清德總統，卻是對他的一次期中考，若覺得不及格應該要出來投票，結果果然是同意票大於不同意，代表南部鐵票區對於民進黨的所作所為有非常大的反思；對國民黨來說，未嘗不是一個很好的訊號。

今日投票結果重挫綠營士氣，爭取高雄市長提名的綠委多表沉默。民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，拿這次公投結果跟以前投票比較，不恰當、也沒意義，因為核電安全與否、能否重啟需要專業評估判斷，不是光靠投票決定。此外，每次投票都有不同意義，必須尊重民意展現；整體投票率低，加上藍白刻意操作成政治議題，沒必要逞口舌之快，或擴大解讀成藍綠勝負結果。

高雄市議員邱俊憲說，2千萬國人有投票權，只有590萬人投票，投票率29.53%，7成以上的人沒有去投，投票率未免太低了。此外，拿到相對少數的不要太輕忽，而得到相對多數的，也不要太過於放大，沉默的7成民意值得思考。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，每次選舉結果都有不同意義，不需要過度解讀。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市黨部主委黃文益表示，每次選舉結果都有不同意義，不需要過度解讀。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩表示，這次公投結果代表南部鐵票區對於民進黨的所作所為有非常大的反思。記者徐白櫻／翻攝
國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩表示，這次公投結果代表南部鐵票區對於民進黨的所作所為有非常大的反思。記者徐白櫻／翻攝

