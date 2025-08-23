核三公投結果出爐 綠盟：投票率不到3成是對假公投最強烈否定

核三重啟公投未過。綠色公民行動聯盟指出，擁核方宣稱公投同意票代表「7成民意」，刻意忽視投票率不到3成這個關鍵事實。真正的「7成民意」，是沒有出來投票的7成民眾，投票結果根本沒有代表性。這場由擁核方強推、耗費高達11億公帑的公投，完全是一場沒有實質意義的政治鬧劇，不是一次有意義的能源政策辯論，而是藍白陣營用來操弄政黨惡鬥的工具。

對於賴清德總統宣布台電將啟動老舊核電機組的安全檢查。綠盟表示，早在「核管法」修法前，公民團體就呼籲政府比照國際最嚴格標準，提出完整的核電安全分析與地質風險評估，向社會公開核電重啟的風險與成本，這樣的調查與資訊釐清，確實有助於回應社會疑慮。

但綠盟強調，安檢不等於推動重啟。在公投已被否決的前提下，安全檢查的目的是確認除役核電廠的風險，並保障社會安全，而不是替重啟鋪路。不該再讓台灣社會為空洞的「安全無虞」這類政治口號，繼續浪費數年時間爭吵不休？所以綠盟堅決反對政府未來再度推動核電重啟。

綠盟表示，提案者明知公投主文設計成「必須主管機關確認安全無虞後才能重啟」，即使通過，也無法跳過專業審查，更不可能保證核三能繼續運轉，結果就是花了11億，只換來一場荒謬的政治秀。對於高度政治對立的核三公投，多數人民不買帳，甚至以不投票代表不滿，投票率不到3成，就是對這場假公投最強烈的否定。

綠盟指出，擁核方宣稱公投同意票代表「7成民意」，卻刻意忽視投票率不到3成這個關鍵事實。真正的「7成民意」，是沒有出來投票的7成民眾。這樣的投票結果，根本沒有代表性。

綠盟認為，雖然此次公投同意票占多數，但背後推動的其實是核電相關的錯誤資訊滿天飛。例如，擁核方聲稱沒有核電就會缺電、電價一定上漲，但事實上，台灣非核至今三個多月，電力供應無虞，電價上漲更與淘汰核能無關。

最值得注意的是，今年6月公布的能源民調中，仍有17%的國人誤以為核能是台灣的主要發電方式。這樣的錯誤認知，直接影響了部分選民對公投的理解，也凸顯社會對能源結構的資訊落差。

本次公投被認定為「複決重大政策」提案。核三廠已在今年 5月正式除役停機，依法律規定，若要改變政策，必須公投通過才有法律效力。綠盟表示，如今公投未通過，仍應依照除役程序推進。核電廠除役需要長達25年，其間依然存在汙染與輻射外洩的風險，需要長期監督，同時核廢處置也必須及早規畫與選址。

