核三延役公投只差66萬票就通過 趙少康：民進黨不要給臉不要臉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

核三重啟公投雖未通過門檻，但同意票大幅領先不同意票。中廣前董事長趙少康表示，434萬1432張同意票是人民給民進黨一個機會、一個台階下，不要給臉不要臉，否則就是自取其辱。

趙少康指出，重啟核三公投開票結果，同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，投票率29.53%，同意票佔具有投票權人總數21.7%，雖沒通過500萬票的門檻，但同意比不同意多282萬9739張票，是2.83倍。

趙少康表示，剛開始實施公投制度時，民進黨怕公投人數不夠，堅持公投要綁大選，後來發覺公投結果不利民進黨，又堅持公投必須單獨舉行，不可綁大選，這就是民進黨的賴皮性格。

趙少康說，這次核三延役公投沒有綁大選，大家又對民進黨沒有信心，認為就算公投通過民進黨也還是不理，加上賴清德總統在公投前說出「安全是科學問題，公投不能決定核三重啟」的話潑冷水，還能夠有這種結果很不容易。

趙少康批評，民進黨的兩塊神主牌，「台獨」會給台灣帶來戰爭，「反核」讓台灣供電不穩、電價高漲、台電虧損累累。民進黨口口聲聲愛台灣，做的盡是害台灣的事。

趙少康說，公投沒綁大選，核三延役只差66萬票就通過了，甚至在核三所在的屏東以及其他綠油油的縣市，同意都大於不同意，民進黨如果還不儆醒，賴清德如果還執迷不悟、擇惡固執，2026、2028台灣人民用選票教訓民進黨，也就為時不遠了。

