快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

聽新聞
0:00 / 0:00

核三重啟公投屏東縣同意大於不同意 鍾佳濱：重要警訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
位在屏東縣恆春鎮的核三廠。圖／報系資料照
位在屏東縣恆春鎮的核三廠。圖／報系資料照

核三重啟公投未通過，但屏東縣公投結果是同意票大於不同意票，民進黨屏東縣立委鍾佳濱說，2021年核四重啟公投，屏東投票率達四成，此次僅有三成投票率，值得關注的是，投票率雖掉一成，但同意票卻多出1萬票。相較之下，不同意票卻少8萬票，「投票結果是項重要警訊，不僅要自我反省檢討，更需進一步去尋求，努力找回支持者的熱情。」

鍾佳濱說，儘管支持核三重啟未達同意門檻，失敗收場；同時，低投票率證實他先前預判，這是一場浪費社會資源的無效公投。但公投的過程與投票的內容，呈現出台灣社會面對能源多元選擇，有著各自不同期待。

鍾佳濱指出，2021年核四重啟公投案，屏東投票率達四成，此次僅三成投票率，值得關注的是，投票率雖掉一成，但同意票卻多出1萬票；相較之下，不同意卻少8萬票，「這樣的投票結果，是項重要警訊，不僅要自我反省檢討，更需進一步去尋求，努力找回支持者的熱情」。

鍾佳濱說，後續核安會須依核管法公布核安審查辦法。台電也要依法自我審查並與社會積極對話。鍾佳濱也向台電董事長曾文生喊話，莫忘曾提過不論結果為何，「核一、核二應將比照核三」，同樣納入後續定期維護檢視，確保除役階段安全無虞，若要保留依核管法重啟基礎能力，須全國一視同仁，尊重地方民意。

2021年核四商轉公投案未通過，屏東縣投票率40.17％，不同意票16萬9165票、同意票10萬9130，其中恆春鎮同意3396票、不同意票3993票。車城鄉同意票949票、不同意票1416票。滿州鄉同意票838票、不同意票1062票。牡丹鄉同意996票，不同意票257票。

屏南立委徐富癸說，核三停役是確定結果，他會持續監督除役進度，捍衛恆春半島的權益；藍白陣營一再宣稱「七成恆春人支持核三重啟」，但事實證明，實際上僅16%恆春人投下同意票，「這就是赤裸裸的謊言」。

徐富癸說，公投未過，他仍會要求台電比照核一、核二，對核三廠自主安全檢查，確保在地安全無虞。他重申，核安標準不能退讓，這是屏東人不能承擔的風險」。他呼籲，恆春未來不應再被核三廠綁架，應走向更安全、更長遠發展方向，「謊言，必須被揭穿；公帑，必須來檢討；恆春的未來，不能再被藍白利用。」

公投 核電 核三 鍾佳濱

延伸閱讀

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

影／葛如鈞安排視察核三廠 鍾佳濱批假考察真詐騙

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

每逢大雨台鐵屏東車站屋頂漏潑水 明年設13座遮雨棚

相關新聞

823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長

罷免之火燒全台，823投票過後終於落幕，726首波罷免25人都挺過危機，823的7位國民黨籍立委罷免案也全數未過關。此外，攸關供電、國家安全的核三重啟公投...

他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

逾434萬票支持核三重啟 台電：依法啟動自我安檢

核三重啟公投結果雖然未通過，但仍有高達400萬票支持重啟，台電23日表示尊重，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源...

核三重啟公投屏東「同意票較多」 綠民代認民進黨面臨更艱鉅挑戰

核三重啟公投未通過，屏東縣結果是同意大於不同意相差3萬多票。民進黨屏東縣議員梁育慈說，不諱言這次公投結果，民進黨在屏東將...

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。立委柯志恩在政論節目上表示，以往四大公投案或總統大選都是「南票北補...

核三公投結果出爐 綠盟：投票率不到3成是對假公投最強烈否定

核三重啟公投未過。綠色公民行動聯盟指出，擁核方宣稱公投同意票代表「7成民意」，刻意忽視投票率不到3成這個關鍵事實。真正的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。