核三重啟公投屏東縣同意大於不同意 鍾佳濱：重要警訊

核三重啟公投未通過，但屏東縣公投結果是同意票大於不同意票，民進黨屏東縣立委鍾佳濱說，2021年核四重啟公投，屏東投票率達四成，此次僅有三成投票率，值得關注的是，投票率雖掉一成，但同意票卻多出1萬票。相較之下，不同意票卻少8萬票，「投票結果是項重要警訊，不僅要自我反省檢討，更需進一步去尋求，努力找回支持者的熱情。」

鍾佳濱說，儘管支持核三重啟未達同意門檻，失敗收場；同時，低投票率證實他先前預判，這是一場浪費社會資源的無效公投。但公投的過程與投票的內容，呈現出台灣社會面對能源多元選擇，有著各自不同期待。

鍾佳濱指出，2021年核四重啟公投案，屏東投票率達四成，此次僅三成投票率，值得關注的是，投票率雖掉一成，但同意票卻多出1萬票；相較之下，不同意卻少8萬票，「這樣的投票結果，是項重要警訊，不僅要自我反省檢討，更需進一步去尋求，努力找回支持者的熱情」。

鍾佳濱說，後續核安會須依核管法公布核安審查辦法。台電也要依法自我審查並與社會積極對話。鍾佳濱也向台電董事長曾文生喊話，莫忘曾提過不論結果為何，「核一、核二應將比照核三」，同樣納入後續定期維護檢視，確保除役階段安全無虞，若要保留依核管法重啟基礎能力，須全國一視同仁，尊重地方民意。

2021年核四商轉公投案未通過，屏東縣投票率40.17％，不同意票16萬9165票、同意票10萬9130，其中恆春鎮同意3396票、不同意票3993票。車城鄉同意票949票、不同意票1416票。滿州鄉同意票838票、不同意票1062票。牡丹鄉同意996票，不同意票257票。

屏南立委徐富癸說，核三停役是確定結果，他會持續監督除役進度，捍衛恆春半島的權益；藍白陣營一再宣稱「七成恆春人支持核三重啟」，但事實證明，實際上僅16%恆春人投下同意票，「這就是赤裸裸的謊言」。

徐富癸說，公投未過，他仍會要求台電比照核一、核二，對核三廠自主安全檢查，確保在地安全無虞。他重申，核安標準不能退讓，這是屏東人不能承擔的風險」。他呼籲，恆春未來不應再被核三廠綁架，應走向更安全、更長遠發展方向，「謊言，必須被揭穿；公帑，必須來檢討；恆春的未來，不能再被藍白利用。」

商品推薦