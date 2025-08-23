快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

核三廠在地居民同意票居多 國民黨：民進黨需面對核能是主流民意

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨表示，誠摯感謝所有選民，讓大惡罷徹底大失敗。而核三延役公投，也以超過430萬的同意票數，遠高於不同意票，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。圖／國民黨提供
大罷免32：0完封，核三延役公投以超過430萬的同意票數，遠高於不同意票，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。國民黨表示，由此可知，核能才是台灣的主流民意，將成為民進黨必須面對的事實。

國民黨表示，當仇恨退散，人民的力量終於在8月23日綻放光芒。人民是國民黨最堅強的後盾，讓這些優秀的立法委員能繼續留在立法院，為人民強力監督政府，爭取更多福國利民的政策。同時也感謝台灣民眾黨及所有在野朋友的團結合作，人民以32：0的數字否定民進黨掀起的大惡罷。

國民黨表示，這一年，台灣社會即使曾經陷入仇恨的陰霾，但在8月23日這一天，台灣迎來了正義的勝利。國民黨將繼續以穩健務實的態度，珍惜每一張選票背後的價值，持續為正義發聲。在核三延役公投過程中，國民黨全力以赴，從創新的廣告宣傳模式，到全台各地的政策說明會，無論是縣市首長或立委，大家都投入了巨大的心力。

國民黨指出，這一次公投將是台灣對能源政策的轉捩點，在賴清德正式於民進黨中央動員投票的狀況下，「同意核三延役」以超過430萬的票數遠高於「不同意核三延役」，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。由此可知，核能才是台灣的主流民意，也將成為民進黨必須面對的事實。

國民黨表示，當民眾用選票告訴民進黨及賴清德，不能再一意孤行，必須正視人民的聲音，傾聽民意。國民黨會持續推進相關政策，拒絕讓人民用肺發電，守護台灣人的健康與能源安全；也會繼續努力，持續找回公平正義的民主，讓山川壯麗的台灣更加茁壯，讓中華民國永續發展。

