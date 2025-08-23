核三延役公投未達通過門檻 童子賢：雖敗猶榮 主流民意已展現

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。此次公投敗於投票率偏低，但同意票遙遙領先，同意票達433.22萬票、遠超過反對票150.86萬票，已足以彰顯台灣民意。

童子賢指出，開票結果已展現民意，主流民意已經很清楚，就是支持核電，接受核電的比例是74.2%比25.8%。甚至包括核電廠在地屏東恆春居民，都以高比率支持核電續存，他期待政府也務實接受，這符合科學趨勢，也不違民主進步。

童子賢說，核電可以減少排碳PM2.5，增進國民健康，核電廠延役也可以降低電價，減輕百姓生計負擔，而核電發電品質穩定，更可以幫助科技業的國際競爭力，維護台灣經濟地位，讓大家做一流公民。