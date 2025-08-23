快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

核三延役公投未達通過門檻 童子賢：雖敗猶榮 主流民意已展現

聯合報／ 記者應翠梅／台北即時報導
大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

開票直播

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮。此次公投敗於投票率偏低，但同意票遙遙領先，同意票達433.22萬票、遠超過反對票150.86萬票，已足以彰顯台灣民意。

童子賢指出，開票結果已展現民意，主流民意已經很清楚，就是支持核電，接受核電的比例是74.2%比25.8%。甚至包括核電廠在地屏東恆春居民，都以高比率支持核電續存，他期待政府也務實接受，這符合科學趨勢，也不違民主進步。

童子賢說，核電可以減少排碳PM2.5，增進國民健康，核電廠延役也可以降低電價，減輕百姓生計負擔，而核電發電品質穩定，更可以幫助科技業的國際競爭力，維護台灣經濟地位，讓大家做一流公民。

公投 核電 核三

延伸閱讀

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

童子賢參與核能公投投票 為郭智輝抱屈

核三重啟公投 童子賢天母投票：台灣缺的是不排碳的電

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

相關新聞

核三公投同意票一面倒輾壓 賴清德強調堅守3大原則：不會排除先進核能

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法...

他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

核三廠在地居民同意票居多 國民黨：民進黨需面對核能是主流民意

大罷免32：0完封，核三延役公投以超過430萬的同意票數，遠高於不同意票，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。國...

核三延役公投未達通過門檻 童子賢：雖敗猶榮 主流民意已展現

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

核三重啟不通過…公投史上投票率第3低 中選會公告結果出爐

核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。