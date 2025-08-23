核三公投高票闖關失敗 童子賢：雖敗猶榮 數據已彰顯民意

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

開票直播

核三延役公投23日以433.22萬同意票，未達500萬門檻而失敗，但同意票數遠高於不同意票150.86萬，對此和碩（4938）董事長童子賢表示，是敗於投票率偏低，但同意票遙遙領先，努力過了，這是光榮的一役，足以彰顯民意。對於他個人則是「努力去作，不計成敗！」

823公投結果出爐，同意以433.22萬票遠超過反對150.86萬票，雙方比率為：同意74.2% vs. 反對25.8%，童子賢表示，數據足以彰顯民意。他表示，開票結果已展現民意，公投因為投票率稍低而未達通過門檻，但主流民意已經很清楚，就是支持核電，接受核電的比例是74.2% vs 25.8%。

童子賢表示，甚至包括核電廠在地屏東恆春居民，都以高比例支持核電續存，他待政府也務實接受：核能符合科學趨勢，也不違民主進步。

他表示，核電可以減少排碳與PM2.5，增進了國民健康。核電延役可以降低電價，減輕百姓生計負擔。核電穩定高品質，可以幫助科技業的國際競爭力，維護台灣經濟地位。更可以讓中華民國繼續留在領先地位，大家做一流公民。

總統賴清德在開票尾聲也發表公開談話，強調政府會執行兩程序：第一、核安會必須訂出安全審查辦法，第二、台電必須依照辦法自主安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

他也強調三大原則，未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，並不會排除先進核能。

公投 核電 核三

