核三重啟不通過…公投史上投票率第3低 中選會公告結果出爐

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人。投票示意圖。 歐新社
核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人。投票示意圖。 歐新社

開票直播

核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人。約晚間8時許投票結果出爐，投票率為史上第3低。中選會公告，該公投案有效同意票未達投票權人總額四分之一以上，投票結果為不通過，將於8月29日舉行委員會議審查投票結果。

公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。根據中選會統計，投票權人總數為2000萬2091人，投票人數為590萬6370人，投票率為29.53％，有效票數為585萬3125票，其中同意票數為434萬1432票，占74.17％，不同意票數為151萬1693票，占25.83％，有效同意票數占投票權人總數比率為21.7％。

其中核三電廠所在地屏東縣的同意票數12萬0720票、不同意票數9萬0460票、已完成投票所投票率為31%。

回顧歷年全國性公投案件中，以2008年「反貪腐」公投的投票率26.08％最低，其次為同年的「討黨產」公投投票率26.34％。此次核三重啟公投投票率29.53％，為公投歷史上投票率第三低。

中選會指出，有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額四分之一以上，投票結果為不通過。依公民投票法第29條規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

同法第31條、第32條規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告投票結果。主管機關公告公民投票之結果起2年內，不得就同一事項重行提出。

中選會選情中心約莫傍晚8時許公告核三重啟公投結果。記者張曼蘋／攝影
中選會選情中心約莫傍晚8時許公告核三重啟公投結果。記者張曼蘋／攝影

公投 核電 核三

相關新聞

核三公投同意票一面倒輾壓 賴清德強調堅守3大原則：不會排除先進核能

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法...

他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

核三廠在地居民同意票居多 國民黨：民進黨需面對核能是主流民意

大罷免32：0完封，核三延役公投以超過430萬的同意票數，遠高於不同意票，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。國...

核三延役公投未達通過門檻 童子賢：雖敗猶榮 主流民意已展現

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

核三重啟不通過…公投史上投票率第3低 中選會公告結果出爐

核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人...

