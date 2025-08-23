核三重啟不通過…公投史上投票率第3低 中選會公告結果出爐

核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人。約晚間8時許投票結果出爐，投票率為史上第3低。中選會公告，該公投案有效同意票未達投票權人總額四分之一以上，投票結果為不通過，將於8月29日舉行委員會議審查投票結果。

公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。根據中選會統計，投票權人總數為2000萬2091人，投票人數為590萬6370人，投票率為29.53％，有效票數為585萬3125票，其中同意票數為434萬1432票，占74.17％，不同意票數為151萬1693票，占25.83％，有效同意票數占投票權人總數比率為21.7％。

其中核三電廠所在地屏東縣的同意票數12萬0720票、不同意票數9萬0460票、已完成投票所投票率為31%。

回顧歷年全國性公投案件中，以2008年「反貪腐」公投的投票率26.08％最低，其次為同年的「討黨產」公投投票率26.34％。此次核三重啟公投投票率29.53％，為公投歷史上投票率第三低。

中選會指出，有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額四分之一以上，投票結果為不通過。依公民投票法第29條規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

同法第31條、第32條規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告投票結果。主管機關公告公民投票之結果起2年內，不得就同一事項重行提出。