快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。圖／民眾黨提供
今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。圖／民眾黨提供

今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。

在公投結果出爐後，黃國昌率民眾黨公職舉行記者會。有媒體詢及未來公投法修法方向，他表示，2019年民進黨直接逕付二讀，用30天的時間，完全沒有經過立法院委員會的審查，沒有討論，透過人數優勢，把公投鎖進鳥籠。關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行。民進黨長期的主張是參考國外的立法例，要增加人民投票的意願，當然就要跟選舉合併舉行，才可以便於人民行使投票權，便於人民透過公民投票展現意志。

黃國昌說，對於今天的公投結果，甚至不用比較2018年公投綁大選跟公投沒有綁大選的投票率，單純以這次投票，有罷免投票的跟沒有罷免投票的選區來比，投票率差距非常大。有罷免投票的選區，公投投票率高達5成5以上；沒有罷免投票的選區，大概投票率在2成7到2成8左右，全國平均投票率是30%。這設計公投制度時，應該著眼的是便於人民行使權利，不是刻意設計成只有每兩年，在最熱的夏天，8月的這個時候，才能夠舉行公民投票。

公投 核電 核三

延伸閱讀

影／核三重啟公投票數未達門檻 黃國昌：將推動修公投法

核三延役公投「鳥籠公投」致功虧一簣 黃國昌宣布下會期啟動修公投法

罵到自己人…愛女被黃國昌嗆「白癡提問」 吳益政：跟社會溝通需耐心

黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

相關新聞

核三公投差65萬票未過關 7成4贊成重啟

核三重啟公投昨天投票，僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻，同意票四三四萬一四三二票，遠超過不同意票一五一萬一六...

新聞眼／能源焦慮 南部綠鐵票區全翻轉

重啟核三公投雖然未過門檻，卻深具指標性意義，向來被視為綠到出汁的南部綠營執政縣市，除了屏東同意票近六成，其餘都逾六成，與...

核三公投未過 74%贊成重啟…台電：依法啟動自我安檢

核三重啟公投結果昨（23）日出爐，雖然未過25%門檻，但同意票434萬1,432票，遠超過不同意票151萬1,693票。

核三公投未過 賴總統：不排除先進核能

823「核三重啟」公投開票結果出爐，核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟。賴清德總統昨（23）日強調，面...

核三公投未過 74%贊成重啟…童子賢：民意支持核電

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢昨晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

核三周邊居民多同意延役 恆春鎮長：核一核二也該重啟

重啟核三公投結果雖未通過，但屏東縣公投結果同意票多出不同意票三萬多票，同意票比率將近六成。縣長周春米說，她有兩個期待，核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。