快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

公投開票結果／新北投票率近3成 新店罷免案帶動「這3區」投票率

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
核三重啟公投案新北部分於19時55分完成開票，新北選委會主委邱敬斌宣布開票結果。記者江婉儀／攝影
核三重啟公投案新北部分於19時55分完成開票，新北選委會主委邱敬斌宣布開票結果。記者江婉儀／攝影

開票直播

核三重啟公投案新北部分於19時55分完成開票，新北選委會主委邱敬斌表示，公投投票率29.93%，同意票共77萬7046票，不同意票26萬2784票。第十一選區立委羅明才同意罷免票4萬9990票，不同意罷免票9萬6691票，投票率49.38%。

新北公投投票率前三高區域分別為新店同意票9萬8340票，不同意票3萬5073票，投票率49.36%；深坑區同意票6625票，不同意票3133票，投票率46.43%；石碇同意票1604票，不同意票1005票，投票率41.16%。這三區也剛好是羅明才選區範圍，因罷免票帶動投票率提高。

觀察其他行政區公投投票狀況，最低投票率分別為貢寮、萬里、雙溪。貢寮同意票870票，不同意票697票，投票率15.88%；萬里區同意票2776票，不同意票813票，投票率19.53%；雙溪區同意票1085票，不同意票385票，投票率21.11%。

立委第十一選區罷免案各行政區開票結果，新店同意罷免4萬3601票，不同意罷免8萬7855票，投票率50.16%，也是最高開票率；深坑同意罷免3826票，不同意票5784票，投票率47.13%；石碇同意票1165票，不同意罷免1421票，投票率41.61%；坪林同意罷免945票，不同意罷免1018票，投票率35.17%；烏來同意罷免453票，不同意罷免613票，投票率37.81%。

另，新北市選委會統計，本次投票新北違規案共4件，其中故意撕毀選票，公投案2件，罷免案1件，另有民眾於投票日從事罷免活動，將依選罷法開罰。

公投 核電 核三 投票率 羅明才

延伸閱讀

罷免開票結果／羅明才獻唱感恩的心 盼大罷免在此劃下句點

罷免開票結果／大新店藍鐵票區仍穩 八連霸羅明才靠陸戰挺過「面子之爭」

備受關注…羅明才談2026新北布局 肯定李四川、劉和然是優秀人選

罷免開票結果／傳有望接立院副院長 羅明才笑答：做了美夢盼成真

相關新聞

核三公投同意票一面倒輾壓 賴清德強調堅守3大原則：不會排除先進核能

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法...

他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

核三廠在地居民同意票居多 國民黨：民進黨需面對核能是主流民意

大罷免32：0完封，核三延役公投以超過430萬的同意票數，遠高於不同意票，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。國...

核三延役公投未達通過門檻 童子賢：雖敗猶榮 主流民意已展現

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

核三重啟不通過…公投史上投票率第3低 中選會公告結果出爐

核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。