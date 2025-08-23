公投開票結果／新北投票率近3成 新店罷免案帶動「這3區」投票率
核三重啟公投案新北部分於19時55分完成開票，新北選委會主委邱敬斌表示，公投投票率29.93%，同意票共77萬7046票，不同意票26萬2784票。第十一選區立委羅明才同意罷免票4萬9990票，不同意罷免票9萬6691票，投票率49.38%。
新北公投投票率前三高區域分別為新店同意票9萬8340票，不同意票3萬5073票，投票率49.36%；深坑區同意票6625票，不同意票3133票，投票率46.43%；石碇同意票1604票，不同意票1005票，投票率41.16%。這三區也剛好是羅明才選區範圍，因罷免票帶動投票率提高。
觀察其他行政區公投投票狀況，最低投票率分別為貢寮、萬里、雙溪。貢寮同意票870票，不同意票697票，投票率15.88%；萬里區同意票2776票，不同意票813票，投票率19.53%；雙溪區同意票1085票，不同意票385票，投票率21.11%。
立委第十一選區罷免案各行政區開票結果，新店同意罷免4萬3601票，不同意罷免8萬7855票，投票率50.16%，也是最高開票率；深坑同意罷免3826票，不同意票5784票，投票率47.13%；石碇同意票1165票，不同意罷免1421票，投票率41.61%；坪林同意罷免945票，不同意罷免1018票，投票率35.17%；烏來同意罷免453票，不同意罷免613票，投票率37.81%。
另，新北市選委會統計，本次投票新北違規案共4件，其中故意撕毀選票，公投案2件，罷免案1件，另有民眾於投票日從事罷免活動，將依選罷法開罰。
