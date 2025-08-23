影／核三重啟公投票數未達門檻 黃國昌：將推動修公投法

快訊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民眾黨發起的核三重啟公投今晚結果出爐，同意票數僅約432萬票，未達門檻，民眾黨主席黃國昌（中）晚上率黨公職感謝民眾的支持，並表示下會期會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。記者余承翰／攝影
民眾黨發起的核三重啟公投今晚結果出爐，同意票數僅約432萬票，未達門檻，民眾黨主席黃國昌（中）晚上率黨公職感謝民眾的支持，並表示下會期會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。記者余承翰／攝影

民眾黨發起的核三重啟公投今晚結果出爐，同意票數僅約432萬票，未達門檻，民眾黨主席黃國昌晚上率黨公職感謝民眾的支持，並表示下會期會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。

黃國昌表示，430萬的核三重啟公投同意票，象徵民進黨必須徹底檢討能源政策，雖然沒達到法定門檻，但在這麼短時間鍾所凝聚出的巨大民意，已成功引起國內產官學界和國際社會的高度重視，人民已經透過選票要求政府必須要謙卑地聆聽、勇敢的改變。

黃國昌更指出，沒有今天晚上超過430萬人民的表達意志，沒有同意票高於不同意票整整三倍的結果，賴清德總統不會徹底的反省，做出今晚態度的改變，賴總統終於看了《核子反應器設施管制法》的規定，終於鬆口要讓台電針對核管法的規定提出申請延役。

民眾黨發起的核三重啟公投今晚結果出爐，同意票數僅約432萬票，未達門檻，民眾黨主席黃國昌（中）晚上率黨公職感謝民眾的支持，並表示下會期會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。記者余承翰／攝影
民眾黨發起的核三重啟公投今晚結果出爐，同意票數僅約432萬票，未達門檻，民眾黨主席黃國昌（中）晚上率黨公職感謝民眾的支持，並表示下會期會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。記者余承翰／攝影

