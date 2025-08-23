快訊

公投開票結果／核三公投新竹縣催出近8成同意票 整體投票率為3成8

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
823全國核三重啟公投今投票，新竹縣總投票人數為48萬8509人具有投票權。記者郭政芬／攝影
823全國核三重啟公投今投票，新竹縣總投票人數為48萬8509人具有投票權。記者郭政芬／攝影

開票直播

823全國核三重啟公投今日登場，新竹縣共有48萬8509名具投票權選民，然而整體投票率僅達38%。開票結果顯示，新竹縣同意票大幅領先，共計149516票，不同意票36133票，同意比例高達79%，反映出竹縣選民對能源議題的強烈支持。

其中，竹北市作為民眾黨在地大本營，同意票53361票、不同意票16909票，投票率比全縣平均高出4個百分點，顯示竹北市民對公投議題的關注度明顯高於其他地區。

儘管整體同意票佔壓倒性優勢，但全縣僅38%的投票率，仍顯示此議題未能成功催出更多選民到場投票，後續對全國公投影響仍有待觀察。

