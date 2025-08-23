聽新聞
公投開票結果／核三公投新竹縣催出近8成同意票 整體投票率為3成8
823全國核三重啟公投今日登場，新竹縣共有48萬8509名具投票權選民，然而整體投票率僅達38%。開票結果顯示，新竹縣同意票大幅領先，共計149516票，不同意票36133票，同意比例高達79%，反映出竹縣選民對能源議題的強烈支持。
其中，竹北市作為民眾黨在地大本營，同意票53361票、不同意票16909票，投票率比全縣平均高出4個百分點，顯示竹北市民對公投議題的關注度明顯高於其他地區。
儘管整體同意票佔壓倒性優勢，但全縣僅38%的投票率，仍顯示此議題未能成功催出更多選民到場投票，後續對全國公投影響仍有待觀察。
