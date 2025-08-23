核三重啟公投未過 綠色和平籲童子賢：放下執迷與成見

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影
核三重啟公投雖未達通過門檻，但同意票逾400萬票，與不同意票差距懸殊。綠色和平認為，不少公民是因「缺電焦慮」而投下同意票，呼籲全民接受公投未過的結果，政府應按公投結果讓核三壽終正寢，避免加劇社會分歧，未來全民也應共同思考缺電的原因及真正解方，才能面對AI半導體等高耗電產業擴張帶來的供電壓力。

綠色和平也呼籲提案方，勿再沉迷在核三延役的選項，特別是和碩董事長童子賢，貴為總統府氣候變遷對策委員會副召集人，應放下對核三的執迷和成見，尊重人民選擇。

綠色和平表示，配合全球再生能源轉型趨勢，政府也應與用電大戶AI產業等高耗電企業承擔責任，共同攜手發展綠能及儲能，甚至投入發展地熱等，落實使用者付費，才能真正保障公共利益，而不是把缺電困境加嫁在台電及人民身上。

綠色和平氣候能源專案主任張皪心呼籲，在仍未發生真正的「缺電危機」前，企業應把握時機提出更積極投資多元再生能源。這不僅有助於企業因應國際供應鏈的永續要求，也能讓台灣攜手建立一個更安全、永續、自主且兼顧全民公平的能源體系。當政府、用電大戶、台電及民眾攜手推動再生能源的發展，才能解決電力困局，得到安全且便宜的電力，政府應按公投結果讓核三壽終正寢，避免加劇社會分歧。

