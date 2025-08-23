核三重啟公投門檻難過 黃士修籲修法恢復公投綁大選

核三重啟公投未過門檻被否決，但同意票數占比超過7成。核能流言終結者創辦人黃士修說，社會大眾已經看到，核能是全球綠能轉型的關鍵，台灣必須走向光明永續的未來；他也呼籲立法院推動修法，恢復公投合併大選，再由立法院重新發起公投，才能彰顯完整的民意。

黃士修表示，2018年以核養綠公投，推翻了非核家園。民進黨在2019年緊急修法，將公投脫鉤大選，投票率太低，導致2021年四大公投都沒過關。2025年核三公投也無法通過門檻。這是民主的弔詭。一個技術性不讓中間選民表態的投票，被剝奪了意義。

黃士修說，他們呼籲立法院推動修法，恢復公投合併大選，再由立法院重新發起公投，才能彰顯完整的民意。然而，這場戰役並不是毫無收穫。反核團體長年散布謠言、煽動恐懼，就像14世紀歐洲流行的黑死病，反智的瘟疫正在侵蝕社會，而且還有人在餵養這些鼠輩。

黃士修說，如今過街老鼠從四成掉到三成，再到兩成，就像邪教洗腦永遠存在，那是他們的自由。他們的使命是為社會注入疫苗，將知識武裝到牙齒，讓民眾能以理性抵抗恐懼。這趟旅途之中，越來越多夥伴加入行列，從網路到街頭，推廣科學教育。過程帶來的熱血和感動，證明科學也充滿著人性，他們在做一件非常有意義的事。

黃士修說感謝各位站出來，守護國家安全與民生。社會大眾已經看到，核能是全球綠能轉型的關鍵，台灣必須走向光明永續的未來。不論付出多少代價，人類一定會戰勝崩壞。為世界上所有的美好而戰。