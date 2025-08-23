他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

快訊

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

核三重啟公投結果出爐未達門檻，有網友在PTT八卦版（Gossiping）發文表示，認為這次公投相當冷清，也有一堆人支持核電，希望趕快重啟核三，「結果在家裡吹冷氣不出門投票」，更有人指出全家7人都「擁核」，最後也只有他一人去投票，好奇「這是正常人的表現」嗎？

該文引起熱議，有網友開玩笑稱，「不正常，投票是台灣人愛做的事情」、「支持但不去投，關心但不介入」、「小草日常，不會去投票」，也有人批評「不投票又整天在那靠夭政府」、「投了是知道民意在哪，沒投就是當反核」。

但不少人點出真正原因，認為投票沒有用「幹嘛浪費錢硬辦」，提到若真的通過了，政府可能會有對策。但也有人表達關鍵原因，表示「同意票＞不同意（票），沒過門檻有什麼用？」、「公投已經變成一種濫用文字遊戲的政治工具」，並稱有不少人支持核電，「但反對核三（重啟）」，因此放棄這次的公投投票權利。

