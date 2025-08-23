快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

核三公投同意票一面倒輾壓 賴清德強調堅守3大原則：不會排除先進核能

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。記者林伯東／攝影
賴清德總統。記者林伯東／攝影

開票直播

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法，政府立場有兩個必須，第一個必須是要有安全審查的辦法，第二個必須是台電須依辦法自主安全檢查，他請核安會盡快完成安全審查辦法，也請台電自我安全檢查並向社會報告，若符合標準就依法審議，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，政府不會排除先進核能，也會持續推動能源轉型。

賴清德表示，關於「核三重啟」公投，雖然沒有通過門檻，他尊重這個結果，而社會對於能源多元選擇的期待，他也充分理解。在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是「安全」。安全，不僅僅是科學的問題，也是人民安心的問題，然而，核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

賴清德說，關於核能電廠是否能夠重啟，依照今年5月修法的《核管法》，政府的立場，在程序上，有「兩個必須」：第一個必須是，核安會必須訂出安全審查的辦法；第二個必須是，台電必須依照這個辦法，進行自主的安全檢查。他要請核安會廣納各界意見，盡快完成相關辦法；也要請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並且定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴清德強調，政府會堅守「三大原則」，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是政府穩健面對核能議題的堅定立場，人民要的是安心、要的是穩定的供電，這都是政府責無旁貸的責任。未來，政府會持續推動能源轉型，讓台灣的發展更安全、更永續。

公投 核電 核三 賴清德

罷免開票結果／宣布罷免案不過關 江啟臣籲賴清德召開國是會議

罷免開票結果／游顥感謝藍白團結守住席次 批賴清德走火入魔　

賴清德肯定台南市府災後復原工作 黃偉哲：慰助金已核撥8成

【即時短評】內閣變陣求止血 但執政問題在「賴校長」

核三公投同意票一面倒輾壓 賴清德強調堅守3大原則：不會排除先進核能

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法...

他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

核三廠在地居民同意票居多 國民黨：民進黨需面對核能是主流民意

大罷免32：0完封，核三延役公投以超過430萬的同意票數，遠高於不同意票，且核三廠所在地居民的同意票數亦遠高於不同意。國...

核三延役公投未達通過門檻 童子賢：雖敗猶榮 主流民意已展現

核三延役公投因為投票率稍低而未達通過門檻，大力提倡核綠共存的和碩董事長童子賢今晚表示，努力過了，這是光榮的一役，雖敗猶榮...

核三重啟不通過…公投史上投票率第3低 中選會公告結果出爐

核三重啟公投與7席國民黨立委罷免案今投票，其中公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人...

