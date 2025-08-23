核三公投同意票一面倒輾壓 賴清德強調堅守3大原則：不會排除先進核能

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法，政府立場有兩個必須，第一個必須是要有安全審查的辦法，第二個必須是台電須依辦法自主安全檢查，他請核安會盡快完成安全審查辦法，也請台電自我安全檢查並向社會報告，若符合標準就依法審議，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，政府不會排除先進核能，也會持續推動能源轉型。

賴清德表示，關於「核三重啟」公投，雖然沒有通過門檻，他尊重這個結果，而社會對於能源多元選擇的期待，他也充分理解。在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是「安全」。安全，不僅僅是科學的問題，也是人民安心的問題，然而，核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

賴清德說，關於核能電廠是否能夠重啟，依照今年5月修法的《核管法》，政府的立場，在程序上，有「兩個必須」：第一個必須是，核安會必須訂出安全審查的辦法；第二個必須是，台電必須依照這個辦法，進行自主的安全檢查。他要請核安會廣納各界意見，盡快完成相關辦法；也要請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並且定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴清德強調，政府會堅守「三大原則」，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是政府穩健面對核能議題的堅定立場，人民要的是安心、要的是穩定的供電，這都是政府責無旁貸的責任。未來，政府會持續推動能源轉型，讓台灣的發展更安全、更永續。