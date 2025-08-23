逾400萬同意票支持重啟核三 賴清德：不排除先進核能

823「重啟核三」公投雖然未通過，但逾400萬張同意票支持核三重啟。賴清德總統23日晚間表示，「政府會堅守三大原則，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是我們穩健面對核能議題的堅定立場，因此，如果未來技術更安全，核廢料更少，社會接受度更高，並不會排除先進核能的可能」。

賴總統表示，「核三重啟公投雖然沒有通過門檻，但這個結果我們尊重社會對於能源多元選擇的期待，我也充分理解在核電議題交互辯證的數十年來台灣社會最的共識就是『安全』，安全不僅僅是科學的問題，也是人民安全的問題」。

他強調，誠如在公投前所說的，安全是科學問題，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，而關於核能電廠是否能夠重啟，依照今年5月修法的核管法進行，但站在政府的立場在程序上有兩個必須，第一個必須是核安會必須訂出安全審查的辦法，第二個必須是台電必須依照這個辦法進行自主的安全檢查。

賴總統指出，「我要請核安會廣納社會各界的意見，盡快完成相關辦法。也要請台電在法規公告後，啟動舊核電基礎自我安全檢查，並且定期向社會報告進度和風險。若符合標準，依法送核審議」。

他說，「政府會堅守三大原則，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是我們穩健面對核能議題的堅定立場，因此，如果未來技術更安全，核廢料更少，社會接受度更高，我們並不會排除先進核能的可能，因為人民要的是安心，要的是穩定供電，這都是政府責無旁貸的責任，未來我們會持續推動能源轉型。讓台灣的發展更安全、更永續」。