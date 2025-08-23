聽新聞
公投即時開票／全國投票率約3成 周春米：代表7成民眾不認同
核三重啟公投案結果同意大於不同意，全國投票率約3成。屏東縣長周春米晚間表示，有7成民眾沒出來投票，藍白聲稱7成恆春人同意核三重啟，結果僅16%的恆春人投同意票，證明藍白草率提出，花11億元公帑的公投，有7成台灣民眾不認同。
根據中選會屏東縣的投票結果，屏東縣公投投票權人數68萬8202人，核三廠所在位址恆春鎮公投投票權為2萬4992人，恆春鎮的投票率為27.33％，同意票數4103票，有效同意票數對投票權人總數百分比為16.42％。
周春米說，這次公投從成案到投票只有短短3個月，完全沒有提供安全報告等科學資訊給民眾，就要民眾投票決定改變國家重要能源政策，結果有超過7成的民眾沒有出來投票，這個無聲結果的意義就是不認同。
周春米提到，政客在投票前信誓旦旦說，有超過7成核三廠所在地的恆春人同意核三重啟，投票結果，卻只有16%的恆春人投下同意票，更證明這是毫無根據地胡扯，企圖誤導全國民眾。
周春米說，公投結束了，核三停役結果不變，但她有兩個期待，一是核一、核二都做過自我安全檢查，請台電即使核三的公投沒過也要做這項安檢，保障在地的安全。 二是台灣的能源政策應透過公開、透明的機制，把安全性、成本（含實質成本、社會成本）專業地分析後，讓大家有好好討論的機會，共同為台灣的未來努力。
