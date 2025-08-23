聽新聞
公投即時開票／核三重啟公投「同意票破432萬」 離過關門檻還有距離
核三重啟公投今投開票，公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人。各區投票率偏低，截至晚間7時，剩餘39個投票所未送達。同意票數為432萬1327票、不同意票數150萬5037票，已完成投票率為29.47%，雖然同意大於不同意票，仍未達門檻。
民眾黨立法院黨團於立法院提案通過的核三重啟公投，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」
中選會表示，這次全國性公投案投票權人為2000萬2091人；依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過。
