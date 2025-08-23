公投即時開票／台中公投投票率35.98% 3選區罷免案全不通過

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

2025-08-23 18:32