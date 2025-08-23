公投即時開票／台中公投投票率35.98% 3選區罷免案全不通過
台中選委會公布，台中市1898個投開票所全部完成開票，公投投票率35.98%。中二顏寬恒同意票5萬4396，不同意票9萬8809，投票率50.34%；中三楊瓊瓔同意票4萬3677，不同意票8萬3511，投票率49.33%；中八江啟臣同意票3萬4064，不同意票6萬9709，投票率50.24%。
選委會統計，顏寬恒同意票得票率35.51%，不同意票得票率64.49%；楊瓊瓔同意票得票率34.34%，不同意票得票率65.66%；江啟臣同意票得票率32.83%，不同意票得票率67.17%。3人的同意票皆未達到罷免門檻。
選委會宣布，顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣的罷免案，皆為不通過。另外中二、中三、中八選區各有1707、1375、1151張無效票。
另外，核三延役公投，台中市同意票64萬5436，不同意票21萬3002，1萬1142張無效票，投票率35.98%，全台第三高，僅次於南投縣與新竹縣。
