重啟核三同意票破430萬 反核團體：先談核安、核廢料 才有資格談核電

核三重啟公投由同意票大幅領先不同意票，同意票數逾400萬票、占比逾7成。全國廢核行動平台表示，這次投票率未超過30%，為公投史上第3低，清楚呈現公民厭惡政治惡鬥。呼籲立院勿再操弄核電議題，應先面對核安三法及核廢選址立法，先核安標準與先進國家對齊，並認真面對核廢料問題，才有資格談是否繼續使用核電。

廢核行動平台表示，立院自5月20日通過核三重啟公投案至今僅短短95天，全國性公投匆促上路，今天結果出爐，同意票未超過500萬票公投門檻，投票率未超過30％，此案未能通過。

廢核行動平台指出，2017年公投法修法後，台灣進入「大公投時代」，兩次公投各有51%、41%投票率，但本次公投投票率卻未超過30%，是公投法門檻放寬後15案中的最低投票率；甚至比過往「鳥籠公投」時代的4案投票率還低，名列史上第3低。

廢核行動平台認為，這次是修法後第一次由立院提案的公投，沒有經過公民連署的廣大民意，只有政黨惡鬥的刻意操作，且成案時間短，該有的社會討論與資訊不足，也難怪民眾不願出門投票，有非常多反核支持者表達無法接受程序不正義、實質不正義甚至毫無正當性的公投，因此以拒絕投票表達不滿，也是導致投票率低的原因之一。

雖然投票率低，不過，廢核行動平台指出，屏東縣投票率仍是全國第4高，更是所有沒罷免併案的縣市中，投票率最高的，甚至贏過有罷免案的新北市，顯示屏東鄉親對於此案有較高的表態意願。除此，屏東也是全台不同意票比例最高的地方，且不同意高於同意票的少數地區，分別是高樹、九如、新園、崁頂、南州、林邊、萬巒等7鄉鎮，全都在屏東，可見屏東鄉親對這次公投的高度不認同。

全國廢核行動平台說，投票前擁核方大量動員，指稱恆春超過75%的人同意核三重啟，但這次恆春的不同意票約40%，比全國平均高超過10%，都再再顯示，當地人不願被決定命運的心聲。

全國廢核行動平台說，這次公投結果清楚呈現公民厭惡政治惡鬥造成的低投票率，此刻立院應認真面對核安、核廢料議題，而非一再迴避關鍵問題，台灣的能源與減碳政策不應淪為政治鬥爭的戰場，呼籲朝野政黨放下私心、齊心面對的重大課題，先將台灣的核電安全標準與先進國家對齊，並認真面對核廢料問題，才有資格談是否繼續使用核電。