公投即時開票／重啟核三公投 彰化縣26鄉鎮市同意票壓倒性多於不同意

今天重啟核三公投，彰化縣投票率是26.96%，投票數是28萬1149票，其中，同意票是22萬2117票占投票人數約8成，反對票是5萬6089票占約2成，26鄉鎮市都是壓倒性的同意遠高於不同意。

彰化縣的公投總投票人數達104萬2775人，投票數是28萬1149票，其中有效票是27萬8206票，無效票是2943票，平均投票率是26.96%，低於2021年四項公投投票率37%，一般認為此次公投，彰化縣沒有罷免投票的催動，投票率才未拉抬。

以各鄉鎮市的比較，投票率最高的是首善之區彰化市達到30.40%最高，同意票是4萬3813票，不同意票是1萬285票，其次是秀水鄉的29.32%及花壇鄉的29.09%，投票率最低的是大城鄉的19.05%，次低的是竹塘鄉19.86%。