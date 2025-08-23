公投即時開票／核三公投恆春半島4鄉鎮同意多於不同意 蘇清泉：展現民意

核三公投結果出爐，屏東縣同意票12萬720票，占57.16%，多於不同意票9萬460票，另外恆春半島4鄉鎮的同意票也都多於不同意票，同意票比例都超過55%。對此結果立委蘇清泉、恆春鎮長尤史經及滿州鄉長古榮福都表達看法。

根據屏東縣選委會資料，恆春半島4鄉鎮都是同意票大於不同意票，其中恆春鎮同意票占60.69%、車城鄉占55.66%、滿州鄉占56.78%、牡丹鄉占83.47。對此立委蘇清泉表示，投票結果大家都看到了，恆春半島4鄉鎮同意與不同意比例幾乎是2:1，民意很清楚。

他說，雖然全國同意票未達500萬張門檻，但人民所展現的意見，希望執政當局一定要看到。美國一再要求我們4個核電廠都要恢復，大家要正視。我們美好的家園，不希望亂砍樹，用池塘來蓋光電，如此破壞環境，我們要保留好山好水。

他說，更可惡是最近開始要做風力發電，屏南要蓋好幾十支、花東要蓋50多支，環境會被這些能源業者搞爛。希望大家要審思，執政當局也要思考，讓全台灣愈來愈美好。

恆春鎮長尤史經說，這次投票結果與他之前的預測差不多，恆春多數居民是贊同核三的。他說，美國、歐洲等先進國家都在用核電，相信政府對核三廠的安全把關沒問題。

滿州鄉長古榮福說，核三還在運轉時，滿州鄉大概有100多個包商員工幫核三工作，核三停役後等於100多個家庭受影響。他說，中央現在推廣太陽能，但光電很容易受到颱風影響，的確需要考慮。另外他也贊成核一、核二也該重啟，不能只有核三。