公投即時開票／議題動員有天花板 竹市公投同意票大勝但投票率僅3成

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，整體投票率約3成，全國公投門檻需達500萬523票。記者黃羿馨／攝影
823全國核三重啟公投今投票，新竹市總投票人數為37萬898人，共設置356處投開票所，整體投票率約3成，全國公投門檻需達500萬523票。新竹市今晚6時許公投結果出爐，同意票為8萬9585票，不同意為2萬1123票，總投票數11萬1465，無效票757票。

新竹市公投結果顯示，總同意票8萬9585票，總不同意2萬1123票，投票率約3成，其中東區4萬4221票同意、9848票不同意；北區3萬435票同意、7514票不同意；香山區1萬4929票同意、3761票不同意。

由於新竹被視為民眾黨大本營，也是前主席柯文哲故鄉，726罷免戰中，新竹市長高虹安以全國最高不同意票為藍白陣營奪下指標性勝利，外界關注核三重啟公投同意票是否相對踴躍，實際開票結果確實呈現同意票大幅領先，也代表能源議題具有號召力，未來將成為藍白陣營重要的攻防籌碼。

不過從投票率來看，823公投新竹市投票率僅3成，熱度不如726大罷免，顯示藍白在公共議題動員仍有天花板，也代表藍白號召力雖在，卻未能在公共議題上突破沉默大眾。

雖全國公投是否過門檻仍待中央選舉委員會統計確認，但新竹市的投票結果已成為觀察重點，不僅牽動藍白合在地方的影響力，也將成為各政黨評估未來議題動員的參考指標。

公投 核電 核三

