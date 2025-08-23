公投即時開票／核三延役公投達28.95％ 苗栗縣同意票逾8成6
核三延役公投今投票，苗栗縣投票率達到28.95％，同意票為86.56％，同意的比率在全國應居前列。
苗栗縣有投票權的人數共45萬7783人，全縣共設置484個投開票所，由於沒有大罷免投票搭配，投票情況相對冷清許多。
苗栗縣選委會表示，苗栗縣114年全國性公民投票第21案開票概況，具有投票權人數為45萬7783人，投票人數13萬2546人，投票率28.95％，同意票11萬3477票、不同意票1萬7612票，另有無效票1457票；苗栗縣整體投票結果仍待中選會公布。
苗栗縣選委會主委、縣長鍾東錦表示，公投結果順利出爐，他感謝所有參與選務的工作人員，認真配合協助這次公投作業，讓投開票過程順利進行，選務作業圓滿完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言