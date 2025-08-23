公投即時開票／核三延役公投達28.95％ 苗栗縣同意票逾8成6

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國性公民投票案第21案今天投票，苗栗縣投票率達到28.95％，同意票為86.56％，同意的比率在全國應居前列。記者胡蓬生／攝影
全國性公民投票案第21案今天投票，苗栗縣投票率達到28.95％，同意票為86.56％，同意的比率在全國應居前列。記者胡蓬生／攝影

核三延役公投今投票，苗栗縣投票率達到28.95％，同意票為86.56％，同意的比率在全國應居前列。

苗栗縣有投票權的人數共45萬7783人，全縣共設置484個投開票所，由於沒有大罷免投票搭配，投票情況相對冷清許多。

苗栗縣選委會表示，苗栗縣114年全國性公民投票第21案開票概況，具有投票權人數為45萬7783人，投票人數13萬2546人，投票率28.95％，同意票11萬3477票、不同意票1萬7612票，另有無效票1457票；苗栗縣整體投票結果仍待中選會公布。

苗栗縣選委會主委、縣長鍾東錦表示，公投結果順利出爐，他感謝所有參與選務的工作人員，認真配合協助這次公投作業，讓投開票過程順利進行，選務作業圓滿完成。

全國性公民投票案第21案今天投開票結束，苗栗縣選委會公布縣內各地投票數據。圖／苗栗縣選委會提供
全國性公民投票案第21案今天投開票結束，苗栗縣選委會公布縣內各地投票數據。圖／苗栗縣選委會提供

