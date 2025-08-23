公投即時開票／核三延役公投達28.95％ 苗栗縣同意票逾8成6

核三延役公投今投票，苗栗縣投票率達到28.95％，同意票為86.56％，同意的比率在全國應居前列。

苗栗縣有投票權的人數共45萬7783人，全縣共設置484個投開票所，由於沒有大罷免投票搭配，投票情況相對冷清許多。

苗栗縣選委會表示，苗栗縣114年全國性公民投票第21案開票概況，具有投票權人數為45萬7783人，投票人數13萬2546人，投票率28.95％，同意票11萬3477票、不同意票1萬7612票，另有無效票1457票；苗栗縣整體投票結果仍待中選會公布。