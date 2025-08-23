快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

公投即時開票／「2年投5次票」基隆公投投票率出爐 在地人喊：乏了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
核三公投基隆結果出爐，投票率28%，同意70703、不同意17895。記者游明煌／攝影
核三公投基隆結果出爐，投票率28%，同意70703、不同意17895。記者游明煌／攝影

開票直播

823公投基隆在下午約5時20分開票結果出爐，基隆市選委會表示，投票權人數31萬8691人，同意票7萬0730，不同意票1萬7895，投票率28%。

基隆七個行政區同意票數均遠高於不同意票數。同意票數安樂區16273票、信義區11487票、中正區9535票、七堵區9686票、中山區8925票、仁愛區7114票、暖暖區7683票。

不同意票數，安樂區4076票、信義區2520票、中正區2521票、七堵區2624票、中山區2240票、仁愛區2189票、暖暖區1725票。

823公投基隆各投開票所十分冷清，以前選舉多是一早8時不到就有排隊人潮，今天上午卻是十分冷清，沒有看到有排隊人潮，都是零零星星的投票。到中午投票率僅16%。

有民眾說，基隆人2年投了5次票「乏了」，包括市長投票、立委投票、市長罷免、立委罷免、核三公投。

核三公投基隆結果出爐，投票率28%，同意70703、不同意17895。記者游明煌／翻攝
核三公投基隆結果出爐，投票率28%，同意70703、不同意17895。記者游明煌／翻攝

公投 核電 核三 基隆

延伸閱讀

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破420萬

公投即時開票／重啟核三公投花蓮同意票高達8成6 全面輾壓不同意票

公投即時開票／重啟核三公投 桃園同意票大於不同意票

公投即時開票／重啟核三公投 台南市結果出爐 「同意大於不同意」

相關新聞

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

核三同意輾壓不同意 賴總統：科學需要驗證不會在一場公投就徹底解決

核三公投結果同意票輾壓不同意，賴總統今晚舉行記者會表示尊重，他強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法...

公投即時開票／全國投票率約3成 周春米：代表7成民眾不認同

核三重啟公投案結果同意大於不同意，全國投票率約3成。屏東縣長周春米晚間表示，有7成民眾沒出來投票，藍白聲稱7成恆春人同意...

公投即時開票／核三重啟公投「同意票破432萬」 離過關門檻還有距離

核三重啟公投今投開票，公投投票權人數為2000萬2091人，25%門檻至少即為500萬0523人。各區投票率偏低，截至晚...

重啟核三同意票破430萬 反核團體：先談核安、核廢料 才有資格談核電

核三重啟公投由同意票大幅領先不同意票，同意票數逾400萬票、占比逾7成。全國廢核行動平台表示，這次投票率未超過30%，為...

公投即時開票／核三公投恆春半島4鄉鎮同意多於不同意 蘇清泉：展現民意

核三公投結果出爐，屏東縣同意票12萬720票，占57.16%，多於不同意票9萬460票，另外恆春半島4鄉鎮的同意票也都多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。