公投即時開票／「2年投5次票」基隆公投投票率出爐 在地人喊：乏了

823公投基隆在下午約5時20分開票結果出爐，基隆市選委會表示，投票權人數31萬8691人，同意票7萬0730，不同意票1萬7895，投票率28%。

基隆七個行政區同意票數均遠高於不同意票數。同意票數安樂區16273票、信義區11487票、中正區9535票、七堵區9686票、中山區8925票、仁愛區7114票、暖暖區7683票。

不同意票數，安樂區4076票、信義區2520票、中正區2521票、七堵區2624票、中山區2240票、仁愛區2189票、暖暖區1725票。

823公投基隆各投開票所十分冷清，以前選舉多是一早8時不到就有排隊人潮，今天上午卻是十分冷清，沒有看到有排隊人潮，都是零零星星的投票。到中午投票率僅16%。