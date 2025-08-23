核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

今日為重啟核三公投案及7名國民黨現任立法委員遭罷免的投票日，位在核三廠所在地的屏東縣恆春鎮南灣里與大光里公投開票結果出爐，兩處的同意票數都是領先不同意票，當地居民也曝光心聲。

核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里在重啟核三公投案的結果出爐，南灣里同意票數為280票、不同意票數為177票，投票率約29%；大光里同意票為285票、不同意票數為201票，投票率約23%，兩處同意票數均領先不同意票，也顯示當地居民支持核三延役。

據《三立新聞》訪問到現場居民，居民提到已與核三廠共存40年，認為在安全上，因科技愈來愈進步，大部分是相信核三廠的安全；但也有居民擔憂，如果核三已經除役又再次重啟的話「是走回頭路」，應該要有更多環保的資源或方法可以利用。

大光里里長江進教也表示，核三廠在安全部分，40年來都沒有發生什麼嚴重意外。南灣里里長葉啟俊則稱，核三廠長期與地方關係不錯，這次票數也呈現居民支持核三廠延役。

當地居民公投結果也引起PTT網友熱議，提到「在地人本來就大多數都同意」、「有回饋金，還有工作，不投是笨蛋。」、「有錢（回饋金）領誰不要」、「是一堆莫名其妙的外地人一直在剝奪他們的話語權」、「當地人都同意，一堆道貌岸然假聖母反智」，但也有網友緩頰，「不同意的在地人不敢出來有壓力」。