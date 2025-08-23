公投即時開票／重啟核三公投花蓮同意票高達8成6 全面輾壓不同意票
核三延役公投花蓮完成投開票，投票率僅2成7，不到上月罷免投票的一半，全縣13鄉鎮僅鳳林鎮達3成。不過投出票數中，同意票高達8成6，大幅輾壓不同意票。宜蘭投票率也僅22.83%。
花蓮縣公投投票權人數為27萬1519人，縣選委會統計共7萬3829人投票，投票率僅27.19%，上月罷免傅崐萁投票率6成。
7萬多人中，同意的有6萬3040票，占比高達86.36%，不同意票不到1萬張，僅9956票，不同意比率為13.64%另有833張無效票，1人已領未投。
全縣13鄉鎮，同意票均超過8成5，以卓溪鄉9成2最高，不過各鄉鎮投票率都不高，除了鳳林鎮投票率30.54%, 其餘12個鄉鎮都不到3成。
宜蘭縣投票權人總數38萬8906人，投票率22.83%，其中同意票6萬2075票，不同意票2萬6003票，有715張無效票。
